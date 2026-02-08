Parece mentira, pero el cielo nos da una tregua: el modelo europeo confirma el fin de las lluvias y la llegada de un anticiclón

El modelo europeo confirma el fin de las lluvias y la llegada de un esperado anticiclón que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, estamos ante un episodio de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante. Será ese momento de transformación lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo se convierte en un problema contra el que deberemos empezar a luchar de forma muy diferente a lo esperado.

El cielo parece que puede darnos una tregua, después de días y de semanas en las que las lluvias se han convertido en las grandes protagonistas. Tenemos que empezar a dejar atrás ese paraguas que quizás hasta el momento ha sido nuestro mejor compañero de viaje. Lo que nos está esperando es un marcado cambio que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que nos están esperando. El fin de las lluvias y la llegada de un anticiclón puede darnos un pequeño respiro que nos hará ver este mes de febrero con otros ojos.

El cielo nos da una tregua

Después de un mes de enero en el que se han batido todos los récords, lo que nos está esperando es un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer un poco mejor qué nos espera y la manera de afrontarlo.

Los expertos en el tiempo no paran de actualizar unos mapas del tiempo que parece que no nos traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. Lo que tenemos por delante es un marcado cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Es hora de conocer un poco más lo que nos está esperando y la manera de hacer realidad estos cambios que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Estaremos pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos dará más de una alegría inesperada.

Parece que estas lluvias que van llegando de forma continua, pueden tener los días o las horas contadas. Lo que nos está esperando es un giro radical que podría alejarnos de lo que realmente esperaríamos en estos días.

La llegada de un anticiclón es casi una realidad si nos fijamos en los expertos que no dudan en poner en práctica este modelo europeo. Unos mapas del tiempo que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días, en su lugar, vamos a ver llegar un importante cambio de tendencia en un febrero que tiene fama de ser de los más lluviosos.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «España vive un período húmedo excepcional en intensidad y duración, que ha traído ingentes cantidades de precipitación a algunas zonas de la Península. Grazalema registró el pasado miércoles la friolera de 582 l/m2, según la estación automática de la AEMET. Desde el 28 de enero se han acumulado más de 100 l/m2 en amplias zonas de Galicia, norte de Extremadura, Sistema Central y diferentes puntos de Andalucía. La humedad de la capa superficial del suelo supera el 98% en casi toda la Península, únicamente a orillas del Mediterráneo los valores son algo inferiores. Ante este panorama muchos se preguntan si la dinámica atmosférica va a cambiar o por el contrario va a seguir «en bucle» como en las últimas semanas. Para responder esta cuestión, analizaremos los mapas actualizados del modelo europeo para lo que resta del mes de febrero».

Siguiendo con la misma explicación: «Según los mapas mensuales del SEAS5 del modelo europeo, el mes de febrero será extremadamente húmedo en toda la mitad occidental peninsular, con anomalías superiores a los 50 l/m2 en todo el centro, oeste y amplias zonas de la mitad norte. Hay que tener en cuenta que esta previsión es acumulativa, engloba todo el mes y su vaticinio ya se ha cumplido en esta primera semana. Para afinar un poco más miraremos los mapas del modelo europeo que desgranan las anomalías semana a semana. Según el modelo europeo, la semana que viene todavía será muy lluviosa en la vertiente cantábrica, con el chorro polar bajo de latitud y trenes de borrascas apuntando hacia la Península. Las anomalías rondarán los +30 a +60 l/m2 en buena parte de Andalucía, ambas Castillas, Comunidad de Madrid, comunidades cantábricas, Extremadura y Galicia. La comunidad donde más lloverá será una vez más Galicia, con anomalías de 60 a 90 l/m2 o incluso más al suroeste de A Coruña y Pontevedra. Por el contrario, la semana será ligeramente seca o normal en el levante peninsular y ambos archipiélagos debido a los vientos de poniente que se resecan por efecto Foehn a medida que cruzan la Península. En estas regiones la semana que viene ya verán mucho más el sol aunque el tiempo seguirá ventoso».

Las lluvias se terminarán en una fecha muy concreta: «En la semana del 16 al 23 de febrero ya se ven importantes cambios en España. El flujo de borrascas subirá de latitud y los anticiclones empezarán a ganar terreno desde el sur. Las lluvias serán abundantes únicamente en Galicia y la vertiente cantábrica, mientras que en el centro y sur peninsular desaparecerán las anomalías positivas. En esta semana dejará de llover en Andalucía y otras zonas del interior y sur peninsular, permitiendo que los cauces de los ríos se estabilicen y que el terreno empiece a drenar el exceso de agua».