Orestes Barbero rompe su silencio y cuenta toda la verdad sobre Pasapalabra y Rafa Castaño

“Está muy desanimado, pensando cuando no se le vinieron ciertas palabras que sabía”. Esas fueron las palabras de un amigo de Orestes Barbero. Habló con un colaborador de ‘Espejo Público’ y reconoció que el exconcursante estaba viviendo un momento delicado. Recordemos que se quedó a las puertas del premio final de ‘Pasapalabra’. Casi gana más de dos millones de euros, pero su contrincante le adelantó por la derecha. Rafa Castaño se ha convertido en el hombre del momento y supuestamente Orestes no se lo habría tomado nada bien.

La situación ha llegado hasta tal punto que la presentadora Susanna Griso ha exigido que Orestes rompa su silencio. “Si tú estás con una resaca emocional, sales y lo cuentas con normalidad y adiós muy buenas. Llevas un año y medio en televisión. Creo que también hay un contrato no escrito que si tú has estado todas las noches en el prime time de Antena 3, en el programa más exitoso de la televisión, retirarte con ese silencio da pie a que luego se especule con tu estado de ánimo”. La presentadora está muy molesta y el compañero de Rafa no ha tenido más remedio que hablar.

Orestes Barbero cambia de estrategia

Orestes ha explicado en sus redes sociales que no había hablado hasta la fecha porque pensó que era lo mejor para todos. Sin embargo, se ha dado cuenta de que su silencio no ha hecho más que empeorar la situación. Ahora considera oportuno emitir un pequeño comunicado para aclarar los rumores. Eso es justo lo que ha hecho. Gracias a su generosidad sabemos que la situación está controlada. A pesar de que Orestes se ha sentido sobrepasado por la presión.

“Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional”, escribe en Twitter.

Orestes ha desmentido a su amigo

Según el discurso de Orestes, en ningún momento ha estado triste por perder el premio de ‘Pasapalabra’. Lo único que ha pasado es que se ha sentido superado por la presión de la fama. “Tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine, replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana”, comenta la respecto. “Entrando en esa decisión, además, el pasar página completamente por una temporada después de esta etapa hasta nueva orden o especiales, como es lo más sano. Por eso deseché toda entrevista y declaración”, concluye.

“Es absolutamente lamentable”

Orestes Barbero está muy dolido con todas aquellas personas que no han respetado su voluntad. Piensa que lo más normal después de haber estado tanto tiempo expuesto es retirarse a un segundo plano. No entiende que algunos periodistas no asuman esta decisión. “Es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, me encuentre con que se haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista”. Piensa que han aprovechado la única entrevista que ha dado para crear morbo.