Un amigo íntimo desvela el mal momento por el que atraviesa Orestes tras perder ‘Pasapalabra’

El famoso premio de ‘Pasapalabra’ sigue dando mucho de qué hablar. Orestes Barbero ha estado a punto de ganar un bote millonario. Lo ha tocado con los dedos, pero se le ha escapado en el último momento. Uno de sus grandes amigos ha desvelado que no se ha tomado esta derrota demasiado bien.

El mal momento por el que atraviesa Orestes

Evidentemente se alegra por su amigo y compañero Rafa Castaño, pero eso no quiere decir que se sienta cómodo. Rafa se ha convertido en el hombre del momento y todo el mundo habla de él, pero ¿qué ha pasado con Orestes?

La presentadora Susanna Griso ha comentado en ‘Espejo Público’ la portada de la revista ‘Lecturas’. La citada publicación ha aireado el secreto de Rafa: es novio de una periodista de ‘Antena 3 Noticias’. De un momento a otro se han convertido en una pareja muy popular. Hay muchos medios investigando sobre este asunto, pero pocos se preguntan cómo está Orestes. Susanna ha conseguido el testimonio de uno de sus íntimos amigos y la verdad no ha tardado en salir a la luz.

Orestes atraviesa una etapa delicada

Susanna Griso se ha preocupado por el exconcursante de ‘Pasapalabra’. “Queremos saber también cómo se siente Orestes tras no haberse llevado ‘El Bote’ de ‘Pasapalabra’ y de no haber conocido a nadie de ‘Antena 3 Noticias’, por ejemplo”, ha comentado la presentadora. Uno de sus colaboradores ha logrado hablar con un amigo de Orestes. Esta fuente ha roto su silencio y reconoce que Orestes está atravesando un momento delicado, que no deja de pensar en qué falló. Ha hablado con contundencia para dejar claro que la situación no es ninguna broma.

“Está muy desanimado”, empieza diciendo el colaborador Diego Revuelta. “Está pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho. Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque nos vamos a volver locos”, concluye el colaborador. Recordemos que su información viene directamente del entorno de Orestes.

La relación entre Rafa y Orestes Barbero

En ‘Espejo Público’ han destapado una realidad que no ha dejado indiferente a nadie, pero es cierto que Orestes le desea lo mejor a Rafa. Sí, su amigo ha reconocido que no está bien, aunque también ha aclarado que sigue sintiendo un gran aprecio por el ganador de ‘Pasapalabra’. El problema es que es mucho dinero y los dos deseaban ganar el premio final. Mas de dos millones de euros que han ido destinados a un mismo sitio: la cultura. Ambos querían invertir el premio en viajes y en formación.

El dinero que ha ganado Orestes en ‘Pasapalabra’

Una de las primeras cosas que dijo Orestes tras perder ‘Pasapalabra’ es que él también iba a llevarse una cantidad de dinero muy elevada a su casa. No tanto como Rafa, pero la suficiente como para estar contento. Algunos medios aseguran que esta cantidad asciende a 215.800 euros. Sin embargo, para él eso es lo de menos. Su amigo ha dejado claro que en lo que piensa todo el rato es en los fallos que ha tenido.