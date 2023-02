Lo que Orestes esconde: su lado más desconocido fuera de Pasapalabra que sorprende a todos

Orestes tiene una vida más allá de Pasapalabra que sorprende a todos, un hombre joven que se ha convertido en todo un referente. El duelo entre Orestes y Rafa se ha convertido en épico. Medio mundo está pendiente de Pasapalabra y lo que sucederá en estos días para determinar quién será el ganador indiscutible de más de 2 millones de euros. Uno de ellos puede ser un veinteañero que ya va camino de su segunda carrera, un amante de las letras que tiene un lado desconocido fuera del programa por descubrir.

El lado más desconocido de Orestes fuera de Pasapalabra que sorprende a todos

Pasapalabra se ha convertido en uno de los programas más famosos de la pequeña pantalla gracias a Orestes y Rafa. Uno de los dos acabará siendo el ganador de un buen pico de dinero. Oretes con poco más de 20 años puede no tener que trabajar en su vida o dedicarse a escribir sin prisas, pero sin pausa.

Este licenciado en filología hispánica no es la primera vez que participa en Pasapalabra. Lo hizo anteriormente y acumuló una buena cantidad de dinero. Ha podido hacer el máster para ser profesor de secundaria y ahora está estudiando Filosofía sin pensar en si llegará o no a final de mes. A pesar de no ganar el bote, el rosco le permite hacerse con unos miles de euros por acertar más respuestas que su contrincante.

Pero no todo es Pasapalabra en su vida, tal como dijo en El Hormiguero: “No dejo que el programa monopolice mi vida fuera. No dejo de hacer ningún plan que me apetezca, no dejo de hacer el resto de las cosas de mi vida. yo estudio filosofía allí en Pamplona y me encanta. Los días que puedo ir a clase voy, los días que puedo hacer exámenes los hago. Me vale para desconectar de ese vicio para acumular datos en vacío y aprendes en profundidad”.

Este joven tal y como vemos en sus redes sociales, no duda en aprovechar al máximo cada segundo. Es un experto a la hora de invertir su dinero en aquello que le hace feliz, los libros y los viajes se han convertido en su razón de ser. Algo de lo que puede sentirse orgulloso si tenemos en cuenta que le han servido para llegar muy lejos.