Sale a la luz la verdad del rosco de ‘Pasapalabra’

El rosco de ‘Pasapalabra’ es de lo más emocionante, desde que Orestes y Rafa se instalarán en él no lo han terminado de soltar. Cada tarde ponen en pie a medio país a la espera de que alguno de los dos se lleve a casa dos millones de euro por acertar todas las preguntas de un rosco que tiene truco. La verdad de este concurso ha sido revelada después de mucho tiempo, un hecho que hace que este rosco no esté al alcance de todos, sino más bien todo lo contrario.

‘Pasapalabra’: sale a la luz la verdad del rosco

Pasapalabra está cada vez más emocionante y lo hace por hacernos disfrutar de dos concursantes que parecen de otro planeta. El duelo cada tarde entre Orestes y Rafa se está convirtiendo en épico. Para algunos ya dura demasiado y otros, esperan que llegue el esperado triunfo de su favorito.

Quizás en breve alguien complete un rosco de palabras que tiene truco. Después de ver tarde tras tarde como están a punto de completar el rosco, se descubre que hay una serie de palabras que se diferencia del resto. Vemos como pueden conseguir varios aciertos de golpe y de repente se quedan pendientes de una o dos palabras.

La realidad es que hay 5 palabras difíciles. Más allá de definiciones que todo el mundo puede conocer hay hechos concretos o puntos que solo pueden saber después de estudiar mucho. Dominar un tema o dedicar unas 10 horas al estudio como ha dicho Rafa que hace cada tarde es la única forma de llevarse el rosco.

Si no ganan, es decir, si no completan todas las palabras no se llevan el bote, de la misma forma que sin acertar más que su contrincante o empatar con menos errores no ganan dinero cada tarde. Orestes ha llegado a acumular varios miles de euros que le permiten seguir estudiando y disfrutando de l que más le gusta.

Las 5 palabras se preparan en un rosco que se hace de forma aleatoria. Hay que poder adelantarse a esta maquina que presenta una serie de palabras de forma ejemplar. Saliendo las unas y las otras y haciendo que cada concursante tenga que darlo todo para ganar la partida. No es nada fácil conseguir un premio de este tipo, aunque en esencia con un poco de atención puede ser posible.