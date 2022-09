La relación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y su sonada ruptura ha sido punto del día en las últimas jornadas. Esta pareja había anunciado su compromiso días antes de que saliera a la luz un vídeo en el que Onieva se besaba con una mujer que no era Tamara Falcó. Desde la filtración de este vídeo, no ha parado de salir información sobre la pareja y sus primeras declaraciones en los medios.

Este pasado lunes 26 de septiembre ‘Sálvame’ emitía en exclusiva unas imágenes de Íñigo Onieva con otra chica que no era Tamara Falcó, reafirmando la situación a la que Tamara Falcó se había tenido que enfrentar en las últimas jornadas. En estas imágenes se podía ver al empresario abrazar a una chica en una discoteca.

‘Sálvame’ mostró estas imágenes e informaba que en aquel momento, Tamara Falcó también se encontraba en otra zona de la misma discoteca donde ocurría. Parece que ante las evidencias de infidelidad por todas las imágenes que han salido a la luz estos días, Tamara Falcó había decidido cerrar este capítulo y se mostró contenta de que todo esto hubiera salido ahora y no meses después, cuando ya estuviera casada.

Tamara Falcó no tardó en aparecer y hacer sus primeras declaraciones públicas después de la ruptura. En esta primera aparición comentó cómo se encontraba y aunque aún seguía en shock, estaba agradecida del apoyo que había recibido en los últimos días. Ella misma aseguró que estaba dolida y dejaba clara su postura sobre una posible reconciliación que ella ve muy complicada, si no imposible.

Cuando salieron las primeras imágenes de Onieva besándose con otra chica, el propio Íñigo aseguró que se trataba de unas imágenes antiguas, grabadas en 2019. No obstante, el pasado domingo emitía un comunicado para afirmar que había sido infiel a Tamara Falcó y quiso mostrarse arrepentido por ello. La decisión de la marquesa de Griñón después de estas declaraciones fue clara. ‘El programa de Ana Rosa’ aseguraba en exclusiva que Tamara había decidido echar de casa a Íñigo Onieva, dándole unos días para irse del domicilio.

Tamara Falcó se apoya ahora en su familia y amigos para poder procesar una situación aún muy reciente, no obstante, apenas algunas jornadas después de este golpe, aparecía en un evento público. En este evento no dudó en contestar las preguntas de los medios que querían conocer más detalles sobre cómo estaba ella después de romper un compromiso que había salido a la luz tres días antes.

Parece que las imágenes de Íñigo han servido como una evidencia aplastante para demostrar las infidelidades del joven. Ella había decidido confiar en su pareja y demostrar que su confianza era incondicional, no obstante, ante pruebas tan claras, no había nada más que decir y rompía el compromiso.

«Quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto. La confianza es básica y he confiado hasta que la evidencia era aplastante» así demostraba que aún habiendo apostado por su expareja en todo momento, cuando se mostró esta faceta del empresario, no había nada más que decir o hacer.