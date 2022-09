Tamara Falcó da detalles de cómo vivió la noche en la que su relación terminó

Tamara Falcó ha reaparecido a la prensa para contar cómo está pero, a su vez, para dar a conocer con todo detalle lo que sucedió la noche en la que rompió con Íñigo Onieva.

Hace unos días se hacía viral en redes sociales un video donde el ex novio de Tamara Falcó le era infiel con otra chica en un festival. Este video veía la luz al día siguiente de que el empresario pidiese matrimonio a la Marquesa de Griñón y mostrarse muy felices en sus publicaciones de Instagram.

Tras varias mentiras, Íñigo tuvo que decir la verdad a través de un comunicado en Instagram, al filtrarse gran cantidad de videos suyos siendo infiel en ese mismo festival. Inmediatamente, Tamara Falcó borró todas las publicaciones y se fue a vivir con su madre abandonando al que hasta ese momento era su prometido.

Hace tan solo unas horas, Tamara Falcó nos dio a todos una sorpresa apareciendo en un evento en el que no dudó ni un momento en contar con plena sinceridad que fue lo ocurrido. De esta manera, ha dejado claro que no va a volver con el y que no le gusta que la mientan de esa forma.

Menuda fantasía lo que está demostrando ser Tamara Falcó ¡BRAVÍSIMA! #yoveosalvame pic.twitter.com/fVMmiH2Tkl — DramaIntensa 😈 (@DramaIntensa) September 27, 2022

La Marquesa de Griñón comentó que cuando estaban de camino a la boda de su amiga, Íñigo empezó a poner en duda y reconocer su infidelidad, En ese preciso instante, Tamara Falcó empezó a sospechar.

A la mañana siguiente el joven reconoció los hechos por lo que la colaboradora de El Hormiguero abandonó su casa para vivir con su madre, Isabel Preysler. La protagonista de esta noticia, demás, comentó que ahora sí se creía todos los casos en los que Íñigo Onieva había sido anteriormente culpado por ser infiel.

“Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza, no puedes acusar de algo tan importante sin pruebas, y te voy a decir la verdad, yo estaba enamorada. Pero los cuernos unidos a la mentira, eso si que no», comentaba la marquesa a nuestros compañeros de Sálvame, que estuvieron presentes en el evento KronosHomes.

M A R A V I L LA @Tamara_Falco_ eres increíble 😍👏🏻💖 pic.twitter.com/RfOCUoehDp — J🅰 Q Moto 💯 (@ser_mad2007) September 28, 2022



Tamara Falcó sigue en shock por todo lo ocurrido, pero confiesa que está muy agradecida porque esas imágenes hayan salido a la luz antes de que la situación hubiera ido a más. Lo que si sabemos es que es una persona muy fuerte y optimista por ello saldrá adelante muy pronto.