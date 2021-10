No, no es un bulo. El Gobierno de Austria ha puesto en marcha una campaña de concienciación para que todos los ciudadanos se preparen para un gran apagón eléctrico que podría durar varias semanas. El apagón no sólo afectaría a este país, sino a toda Europa. Klaudia Tanner, ministra de Defensa de Austria, se ha mostrado muy clara al respecto: «La cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo». Por esta razón, el Ejército recomienda tener en casa reservas suficientes para sobrevivir sin luz durante al menos 15 días. Para saber a lo que nos enfrentamos, merece la pena conocer otros apagones eléctricos que han sucedido a lo largo de la historia.

Todos los apagones eléctricos que se han producido a lo largo de la historia

Venezuela y Colombia – 300 días

30 millones de personas resultaron afectadas por un apagón masivo e intermitente de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar entre el 7 de marzo y el 31 de diciembre de 2019. Un apagón eléctrico que duró nada más y nada menos que 300 días intermitentes; en algunas ocasiones entre 5 y 7 días continuos.

Fuentes de la Corporación Eléctrica Nacional señalan como causa principal la falta de mantenimiento, junto con el desabesticimiento de combustibles en las centrales termoeléctricas.

Utah – 138 días

El 8 de enero presos de la Prisión Estatal de Utah provocaron una gran explosión cuando quemaban basura. La explosión generó una gigantesca bola de fuego que cortó las líneas de transmisión. 1,5 millones de personas se quedaron sin luz entre el 8 de enero y el 26 de mayo de 1981.

Puerto Rico – 137 días

Uno de los grandes apagones eléctricos de la historia tuvo lugar en puerto Rico entre el 6 de septiembre de 2017 y el 21 de enero de 2018. El tendido eléctrico de la isla quedó seriamente dañado por el paso del Huracán María y del Huracán Irma. Más de dos millones de personas tuvieron problemas con el suministro eléctrico durante 137 días.

Suecia – 89 días

En Europa, el apagón más grande sucedió en Suecia entre el 27 de diciembre de 1983 y el 25 de marzo de 1984. 4,5 millones de personas se quedaron sin luc durante casi tres meses por un cortocircuito en un transformador.

España – Julio 2021

Y, por último, cabe señalar lo que pasó en España el 24 de julio de2021. La rotura en una línea de «muy alta tensión» que conecta España y Francia provocó un apagón de luz en buena parte de España y Portugal. El corte apenas duró unas pocas horas.

Estos son los apagones eléctricos más largos de la historia.