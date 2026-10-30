No estamos preparados para lo que viene: se aproxima una vaguada retrógrada a España que traerá el frío del este de Europa

España está registrando hasta la fecha temperaturas muy estables en gran parte de la península. El mes de octubre ha dejado temperaturas medias durante el día y bajas durante la noche, pero con un ligero incremento respecto al año pasado. Este tiempo cambiará con la llegada del mes de noviembre, en el que se espera una bajada de temperaturas pronunciada respecto a octubre.

El cambio de temperaturas será en toda la península. En los próximos días se producirá un bloqueo anticiclónico entre Escandinavia y las islas británicas, modificando el tiempo en la mayor parte de Europa. Esto podría provocar lluvias en varias comunidades de España y un notorio descenso de las temperaturas.

¿Cuándo bajarán las temperaturas?

A partir de este domingo 1 de noviembre, bajarán las temperaturas en prácticamente todo el país. La llegada de una vaguada retrógrada de noroeste a suroeste hará que una gran masa de aire frío se instale en el país. Además, este descenso térmico vendrá acompañado de precipitaciones no muy pronunciadas en la vertiente mediterránea. Para este fin de semana se esperan lluvias en Baleares y en la Comunidad Valenciana, sin llegar a ser extremadamente intensas.

A medida que avance la semana, el descenso térmico podría hacerse más evidente, sobre todo en zonas del norte y el este peninsular. La evolución dependerá de cómo se desplace la masa de aire frío y de la humedad que consiga incorporar durante su recorrido. Por el momento, los modelos apuntan a un inicio de noviembre más inestable, aunque todavía hay incertidumbre sobre la intensidad y la distribución de las precipitaciones.

Un noviembre de bajas temperaturas

La masa de aire frío que acompañará a esta vaguada podría ser de origen polar continental, lo que favorecería un descenso térmico más acusado en el norte, el este peninsular y Baleares. Aunque esta denominación hace referencia a su procedencia de latitudes altas, no significa que llegue directamente del Polo Norte. Su característica principal es que transporta aire frío y seco, capaz de provocar un ambiente más invernal de lo habitual para estas fechas.

Por otro lado, el contacto con las aguas del Mediterráneo, todavía más cálidas de lo normal, podría aportar humedad y aumentar la inestabilidad durante los primeros días de la próxima semana. Los vientos de levante y la posible formación de bajas presiones en el norte de África favorecerían las precipitaciones, que podrían ser localmente intensas y acompañadas de tormentas en el este peninsular y Baleares.