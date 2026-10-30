Cielo con intervalos de nubes bajas y temperaturas que se mantienen estables, aunque las máximas experimentarán un ligero descenso. El viento soplará de forma suave, variando en su dirección, con un giro hacia el nordeste en el litoral por la tarde. En toda la provincia, los cambios serán sutiles pero notables. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 30 de octubre

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El día en Barcelona se presenta con un cielo que, al amanecer, se despereza poco a poco, dejando entrever las primeras luces del sol que saldrá a las 7:20. Las temperaturas mínimas rondan los 16 grados y, a lo largo de la jornada, el termómetro alcanzará los 21, con una sensación térmica agradable que no debería alejarse mucho de esos valores. La brisa será suave, con vientos del este que soplarán a aproximadamente 10 km/h, perfectos para un paseo al aire libre.

Ya por la tarde, el cielo se tornará algo más despejado, permitiendo que el calor se asiente cómodamente en el ambiente, aunque la humedad será notoria, creando una atmósfera ligeramente cargada que recordará las calurosas jornadas del verano. Con el sol comenzando a ocultarse tras el horizonte a las 17:48, podemos esperar un final de día tranquilo, sin previsión de lluvia, ideal para disfrutar de los encantos de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con riesgo de lluvia

En L’ Hospitalet de Llobregat, la mañana se presenta con un cielo grisáceo y una brisa inquietante que anticipa inestabilidad. Las nubes parecen pesadas, como si estuvieran a punto de soltar su carga, mientras el viento sopla con fuerza, añadiendo una sensación de frescor al ambiente. A medida que avanza el día, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 30 km/h.

Por la tarde, el sol intentará asomarse entre las nubes, pero esa visualidad será engañosa, ya que persistirá el riesgo de lluvias. La humedad podría alcanzar niveles del 85%, haciendo que la sensación térmica se sienta más intensa. Se recomienda salir preparado con paraguas y abrigo, ante la posibilidad de que las condiciones cambien drásticamente.

Cielo parcialmente nublado y agradable en Badalona

El día en Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado y las temperaturas se mantienen frescas, comenzando en torno a los 14 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro asciende hasta los 21 grados, ofreciendo un momento agradable antes de que la tarde se asiente. No se espera lluvia en ningún momento del día y aunque la humedad relativa podría alcanzar el 85%, el ambiente se sentirá un poco pesado pero soportable.

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán aunque mantendrán una sensación térmica similar. La puesta de sol, prevista para las 17:48, brindará casi diez horas de luz, perfectas para disfrutar del final de la jornada en esta tranquila ciudad.

Cielos nubosos y ambiente sereno en Sabadell

El tiempo para esta jornada se presenta estable, con cielos algo nubosos a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 11 y 21 grados, ofreciendo una sensación térmica agradable, aunque con alguna brisa leve en momentos puntuales que no generará incomodidad.

Una ocasión perfecta para disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por los parques o aprovechando para realizar actividades al aire libre. El ambiente tranquilo permitirá disfrutar de un día sereno y apacible en la ciudad.