Hoy, 19 de noviembre de 2026, el cielo se presenta nuboso en buena parte de la provincia, con intervalos nubosos a medida que avanza el día. La madrugada traerá consigo algunas lluvias débiles y un moderado descenso de las temperaturas. Además, se sentirán ráfagas de viento fuerte en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto y viento fuerte durante el día

El cielo de Bilbao se presenta cubierto, un lienzo gris que sugiere la posibilidad de un día lluvioso. Este 23 de octubre trae consigo un viento del sur que soplará con fuerza, dejando sentir ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría de lo que en realidad indica el termómetro. Durante la madrugada, las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados, mientras que la mañana apenas ofrecerá un ligero respiro, aunque la lluvia parece estar al acecho.

Ya por la tarde, el panorama no mejora y el cielo persistente seguirá lanzando su torrente sobre la ciudad. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados y, con la humedad relativa alta, el ambiente se volverá particularmente pesado. Con el sol asomándose apenas para despedirse antes de caer tras el horizonte a las 17:43, la jornada se sentirá más oscura y húmeda. A medida que avanzamos hacia la noche, el riesgo de chubascos se mantiene, recordando que en Bilbao, el tiempo siempre tiene una sorpresa bajo la manga.

Nubes y lluvias con viento fuerte en Baracaldo

Las nubes se acumulan en el horizonte, anticipando un día en Baracaldo marcado por la inestabilidad. La mañana se despierta gris y fresca, con una temperatura mínima de 10 grados que invita a buscar abrigo mientras el viento sopla del sur a 25 km/h. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta hasta un 90% y las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 75 km/h, creando un ambiente dinámico e impredecible.

Durante la tarde, el tiempo se volverá más complicado con una sensación térmica que alcanzará los 19 grados, mientras que las nubes seguirán cubriendo el cielo. La humedad podrá sentirse densa, llegando hasta un 75%. Es un día para estar prevenido: un paraguas será un compañero indispensable para no quedar empapado en cualquier momento.

Guecho: ambiente húmedo y fresco hoy

La jornada en Guecho amanece con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que van desde los 11°C de mínima hasta alcanzar los 19°C durante el día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es del 80% hasta el mediodía y del 100% por la tarde y noche, lo que sugiere un día bastante húmedo, con una sensación térmica que podría oscilar entre 11°C y 19°C. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del sudoeste, alcanzando una velocidad media de 20 km/h y ráfagas que podrían ser bastante notables.

Con la salida del sol a las 08:10 y su puesta a las 17:43, disfrutaremos de unas 9 horas y media de luz, pero será recomendable estar preparados para la lluvia que podría hacer del ambiente algo pesado. Así que, aunque las temperaturas se mantendrán en un rango fresco, será un día mejor para actividades en interiores.

Santurce: ambiente templado con lluvias ocasionales

Las condiciones del tiempo presentan un ambiente templado, con cielos algo nublados en la mañana y una ligera variación en la tarde. Se espera lluvia, especialmente durante la tarde-noche y el viento soplará de dirección sur, a una velocidad suave, sin causar molestias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de las actividades diarias, ya que la temperatura se mantendrá en un rango agradable. Aprovechar esta jornada para un paseo al aire libre podría ser una buena forma de relajarse y conectar con el entorno.

Cielos cubiertos y lluvia esperada en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica que ronda los 10 grados, un ambiente fresco que invita a abrigarse bien al salir. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde, cuando las temperaturas llegarán a un máximo de 19 grados. La brisa del sur soplará continuamente, haciendo que se sienta un aire aún más fresco. Se recomienda llevar un paraguas a mano y quizás una chaqueta ligera, ya que la tarde-noche promete ser lluviosa.