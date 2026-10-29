La jornada en Bilbao y en buena parte de la provincia se presenta con intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas ascenderán. En el litoral, se experimentará un viento flojo de componente este que irá variando al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y tarde soleada

El cielo se despereza lento sobre Bilbao, mostrándose cubierto pero sin amenaza de lluvia para este día. Con temperaturas que oscilan entre los 8 y los 21 grados, la jornada se presenta templada. La brisa suave apenas hará sentir su presencia, permitiendo disfrutar del aire fresco sin contratiempos. Desde primera hora, la humedad se siente en el ambiente, aportando esa sensación cargada, propia del mar que rodea la ciudad.

Ya por la tarde, el sol brillará con mayor intensidad, mientras da la bienvenida a un ambiente más cálido. La puesta del sol, que se anticipa a las 18:07, ofrecerá un espectáculo de luces doradas, marcando el final de un día placentero. Así, mientras la luz se va desvaneciendo, podemos contemplar un cielo que, aún cubierto, nos invita a disfrutar de una tranquila velada.

Amanecer gris con viento fresco en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo se presenta gris y melancólico, con un viento que agita las hojas y una sensación de inestabilidad en el aire. A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto, mientras las temperaturas oscilarán entre los 9°C y los 20°C, con humedad elevada que acaricia el rostro.

El contraste se hará evidente en la tarde, cuando las ráfagas de viento superen los 30 km/h y la sensación térmica baje, haciendo que el ambiente sea más fresco y crudo. Aunque no se prevén lluvias intensas, es recomendable llevar paraguas por si acaso, ya que la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

Guecho: una jornada ideal para pasear

Amanece en Guecho con un cielo completamente despejado que promete un día radiante. La temperatura mínima de 10°C se siente agradable y con una sensación térmica que oscila entre 9°C y 19°C, la jornada se presenta fresca, especialmente por la mañana. A medida que avanza el día, el termómetro alcanzará los 19°C, destacando un ambiente cálido pero sin riesgos de lluvia, ya que la probabilidad se mantiene en un 0%. La brisa suave del norte, con una velocidad de 5 km/h, añade un toque de frescura a la atmósfera, que se mantendrá mayormente cómoda a lo largo de la tarde.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado y la humedad se mantendrá en niveles moderados, con una máxima del 60%, lo que evitará que el ambiente se torne pesado. La luz del día se extenderá hasta las 18:07, brindando más de diez horas para disfrutar de este excelente tiempo. Sin dudas, será una jornada perfecta para salir, pasear y disfrutar de la belleza de Guecho bajo un cielo radiante y sin preocupaciones de lluvia.

Santurce: ambiente soleado y agradable para disfrutar

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados. El viento soplará suavemente, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable. No se esperan lluvias, lo que permite disfrutar de un día sin sorpresas.

Con un ambiente tranquilo y soleado, es el momento perfecto para pasear por las calles o disfrutar de un café al aire libre. La jornada invita a realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo y la calidez de la temperatura.

Cielo nublado y brisa suave en Basauri

El tiempo en Basauri se presenta con un cielo mayormente nublado que deja entrever una suave brisa. La temperatura mínima ronda los 7 grados, proporcionando un ambiente fresco al inicio de la jornada. A medida que avanza el día, la previsión indica un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando un confortable máximo de 21 grados por la tarde. Aunque no se espera lluvia, es recomendable llevar una chaqueta ligera para la tarde. Aprovecha el día y disfruta de un paseo al aire libre.