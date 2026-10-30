Hoy, 30 de octubre de 2026, el cielo se presentará mayormente despejado en toda la provincia, aunque se podrán encontrar brumas y bancos de niebla en las zonas más bajas del sur del sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas descenderán levemente. El viento será flojo y cambiará de dirección, soplando del norte por la tarde en el sistema montañoso y del sur en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado con suave brisa

El cielo se despereza lento sobre Zaragoza, donde la jornada de hoy promete ser mayormente despejada, aunque algunas nubes pueden asomarse a lo largo del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 22 grados, el ambiente se sentirá fresco a primera hora, ideal para tomar un café al aire libre. No se esperan lluvias, lo que brinda la oportunidad de disfrutar de unas horas diurnas llenas de luz, con el sol asomándose desde las 07:33.

A medida que avance la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo hacia el final de la jornada. Sin embargo, el viento, aunque predominante, soplará con suavidad, apenas alcanzando los 20 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. Al caer la noche, el termómetro descenderá hacia los 12 grados y el cielo se vestirá de estrellas antes de la puesta de sol, programada para las 18:00.

Calatayud: cielo gris y riesgo de lluvia

En Calatayud, la mañana se presenta con un cielo gris que anuncia un día cambiante, donde el murmullo del viento comienza a hacerse presente, creando una sensación de expectación. Los primeros rayos de sol, a las 07:35, no logran calentar el ambiente, que se mantiene fresco con temperaturas que apenas alcanzan los 8°C. A medida que avanza la jornada, la posibilidad de lluvias se incrementa, sumada a un viento que podría soplar con rachas de hasta 30 km/h, creando un contraste inquietante.

La tarde traerá consigo un notable descenso térmico, con una máxima que no irá más allá de los 21°C y una sensación térmica que podría sentirse más baja, dependiendo de la humedad que alcanzará hasta el 80%. Con una probabilidad de lluvias que podría dejar huella, será prudente recordar el paraguas al salir, ya que el tiempo podría jugar una mala pasada antes de la caída del sol a las 18:04.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

Las condiciones meteorológicas presentan un tiempo estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y solo algunas nubes dispersas que no amenazan con lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados, ofreciendo un ambiente muy agradable y tranquilo, con una leve brisa que acompañará el día.

Es un momento perfecto para disfrutar de una caminata al aire libre o practicar alguna actividad cotidiana en la tranquilidad del entorno. Aprovechar el día permitirá desconectar y disfrutar de un ambiente placentero, ideal para compartir con amigos o en familia.