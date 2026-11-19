Xavier García Albiol ha lanzado un mensaje contundente contra el Gobierno de Pedro Sánchez al hablar del futuro de las pensiones en España. El alcalde de Badalona ha defendido que las prestaciones de los jubilados no las paga directamente el presidente del Gobierno, sino los trabajadores que cotizan cada mes a la Seguridad Social. «Yo ahora estoy pagando las pensiones de los que las están cobrando», ha afirmado en una intervención que vuelve a situar la sostenibilidad del sistema público en el centro del debate político.

La crítica de Albiol a Sánchez

El dirigente del Partido Popular ha aprovechado su participación en el pódcast para cuestionar algunas de las políticas económicas del Gobierno socialista. Durante la conversación, Albiol ha puesto el foco en la relación entre empleo, cotizaciones y financiación de las pensiones, defendiendo que el sistema necesita una población activa suficientemente amplia para garantizar su funcionamiento.

Su argumento parte de una idea fundamental, ya que las pensiones contributivas españolas funcionan mediante un sistema de reparto. Es decir, las cotizaciones que realizan los trabajadores y las empresas en el presente sirven para financiar las prestaciones de quienes ya están jubilados. «Las pensiones no las paga Sánchez. Yo, en la actualidad, estoy asumiendo el pago de las pensiones de quienes las perciben», ha explicado.

El alcalde también ha trasladado esta reflexión a su propia situación laboral. Según ha señalado, espera que dentro de siete u ocho años, cuando llegue el momento de jubilarse, sean los trabajadores que estén cotizando entonces quienes contribuyan a financiar su prestación. Con este ejemplo, ha querido subrayar la dependencia que existe entre las distintas generaciones.

El debate sobre las ayudas y las cotizaciones

Albiol también ha cuestionado que, según su interpretación, el Gobierno incentive las ayudas y subvenciones frente a la incorporación al mercado laboral. El alcalde considera que esta situación puede perjudicar la financiación del sistema si reduce el número de personas que trabajan y cotizan. En este sentido, ha criticado que existan empresas que necesitan trabajadores mientras hay personas en edad laboral que reciben prestaciones.

Sin embargo, conviene distinguir entre las pensiones contributivas y las no contributivas, así como entre las cotizaciones y las transferencias públicas. La Seguridad Social también recibe recursos procedentes del Estado para financiar determinadas prestaciones. Según los datos oficiales publicados en octubre, hasta septiembre de 2026 había recaudado 142.004 millones de euros en cotizaciones, un 7,5% más que durante el mismo periodo del año anterior. ￼

¿Está garantizado el futuro de las pensiones?

La preocupación por la sostenibilidad del modelo no es exclusiva de Albiol. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado el 16 de noviembre, advierte de que el déficit contributivo alcanzó el 3,8% del PIB en 2025. El estudio señala que el sistema puede seguir pagando las prestaciones mientras el Estado cubra el desequilibrio, aunque considera necesario introducir reformas para garantizar su sostenibilidad financiera.

El debate coincide, además, con la campaña electoral y las discusiones sobre la próxima revalorización de las pensiones. Mientras Pedro Sánchez ha defendido mantener su actualización conforme al IPC, el PP también ha prometido conservar ese mecanismo.

Así, las palabras de Albiol vuelven a poner sobre la mesa una cuestión que afecta tanto a los jubilados actuales como a los trabajadores jóvenes, ya que quién financiará las pensiones del futuro y qué cambios necesitará el sistema para mantenerlas.