La AEMET prevé estabilidad, temperaturas suaves y lluvias débiles en estas zonas de España

El tiempo de este jueves, 29 de octubre, estará marcado por la estabilidad atmosférica en buena parte de España, con cielos poco nubosos, temperaturas relativamente suaves durante las horas centrales y pocas lluvias en el conjunto del país. Sin embargo, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla algunas excepciones, ya que podrían aparecer brumas y bancos de niebla a primera hora, mientras que en Canarias se esperan nubes y precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.

Tiempo estable en buena parte de España

La situación meteorológica permitirá disfrutar de una jornada tranquila en amplias zonas de la península y Baleares. Predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, sin que se espere un episodio generalizado de precipitaciones. Aun así, las condiciones podrán variar entre regiones, por lo que conviene consultar la predicción local antes de organizar actividades al aire libre.

Durante las primeras horas del día podrían formarse brumas y bancos de niebla en algunos puntos del interior, especialmente en zonas favorables a este fenómeno. Estas nieblas pueden reducir temporalmente la visibilidad en carreteras, por lo que se recomienda extremar la precaución al volante durante los desplazamientos matinales.

Las temperaturas seguirán siendo suaves

Los termómetros mantendrán valores relativamente templados para finales de octubre en numerosas localidades, aunque las diferencias entre el día y la noche serán apreciables. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se esperan máximas de unos 21 grados en la capital y de hasta 23 grados en municipios como Alcalá de Henares y Aranjuez. Las mínimas serán más bajas, especialmente durante la madrugada y a primera hora.

Este ambiente suave durante las horas centrales no significa que vaya a desaparecer la sensación de frío por completo. Las temperaturas dependerán de la zona y de la nubosidad, de modo que las primeras horas y el final del día serán más frescos que el periodo central de la jornada. Por ello, será conveniente llevar alguna prenda de abrigo, especialmente en el interior peninsular.

Canarias, con posibilidad de lluvias y calima

El archipiélago canario tendrá una situación algo diferente. La previsión apunta a intervalos de nubes altas y nubosidad baja en determinadas zonas, con posibilidad de precipitaciones generalmente débiles, dispersas y ocasionales en las islas de mayor relieve. Algunos chubascos podrían aparecer en áreas del interior durante la tarde, mientras que la calima continuará presente de forma ligera.

Las temperaturas en las islas permanecerán sin grandes cambios o experimentarán ligeros descensos, según la zona. El viento será generalmente flojo y variable en las costas, aunque en las zonas altas de Tenerife podrá soplar con mayor intensidad. En conjunto, no se espera un cambio brusco del tiempo, pero sí una jornada con mayor variabilidad que en buena parte de la península.

¿Lloverá durante el resto de la semana?

La tendencia meteorológica para los últimos días de octubre apunta a que las precipitaciones seguirán siendo escasas en el conjunto del país. No obstante, esta previsión general no descarta lluvias puntuales ni permite asegurar que todas las comunidades vayan a registrar tiempo seco. La evolución de la nubosidad y de los posibles frentes deberá seguirse a través de las actualizaciones de la AEMET.

Por tanto, la jornada estará marcada principalmente por la estabilidad, las temperaturas suaves y la ausencia de lluvias importantes en la mayoría de las regiones. Las principales excepciones serán la posible formación de nieblas matinales y los chubascos aislados en Canarias, donde la nubosidad tendrá mayor protagonismo.