Hoy, 30 de octubre de 2026, la provincia de Bilbao se enfrenta a un día de intervalos nubosos que, en horas centrales, darán paso a cielos más despejados. Las temperaturas se mantendrán estables en mínimas, mientras que las máximas descenderán ligeramente. Con vientos flojos y posibilidad de brumas y nieblas al inicio y final del día, es un día donde el clima se torna variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y aire fresco

El cielo se asoma radiante sobre Bilbao en esta jornada, con sombras de nubes blancas que fluyen suavemente y dan paso a un sol tímido que comienza a calentar en torno a las 7:44 de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 grados al amanecer y los agradables 19 durante la tarde, aunque la sensación térmica puede elevarse hasta estos mismos grados, convirtiendo el día en una invitación a disfrutar del aire libre, pues no se esperan lluvias.

A medida que transcurra el día, el viento soplará con una brisa suave a 5 km/h, aportando frescura sin ser molesto. La humedad variará entre un 65 y un 100%, lo que hará que el ambiente se sienta un tanto cargado, especialmente en las horas más cálidas. Con más de diez horas de luz gracias a la puesta de sol a las 18:05, será un día propicio para paseos y actividades al aire libre, disfrutando de la belleza del entorno bilbaíno.

Nubes grises y brisa fresca en Baracaldo

Las nubes grises comienzan a llenar el cielo de Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará el ritmo habitual en las calles. La brisa, que sopla desde el norte, trae consigo un fresco inusual que se siente a medida que avanza la mañana, haciendo que los baracaldeses se abriguen un poco más.

A primera hora, la temperatura ronda los 10°C, con un aumento que alcanzará los 19°C en la tarde. Sin embargo, el viento, que sopla a 10 km/h con ráfagas que pueden superar los 30 km/h, sumado a una humedad relativa del 100%, genera una sensación térmica que puede descender hasta los 9°C. Este contraste será notable a medida que avanza el día. Mejor llevar paraguas y estar preparado para cambios bruscos.

Guecho: cielo nublado y ambiente húmedo

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado que promete un ambiente fresco y ligero gracias a temperaturas mínimas que rondan los 10°C. A lo largo de la jornada, la sensación térmica puede alcanzar hasta 17°C, lo que hará que se sienta confortable, aunque con una humedad relativa que tocará máximas del 100%, creando un ambiente húmedo.

Durante la tarde, el cielo continuará similar y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz desde el amanecer a las 07:44 hasta la puesta del sol a las 18:06. Un viento suave del norte, que soplará a unos 10 km/h, mantendrá la jornada placentera, ideal para actividades al aire libre sin preocuparse por sorpresas climáticas.

Santurce: estabilidad y nubes en el día

El tiempo se presenta estable y templado a lo largo de la jornada, con un cielo ligeramente nublado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas variarán entre los 10 y 18 grados y aunque el viento soplará de manera suave, no se prevén lluvias, lo que permite disfrutar de un día agradable.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que caracteriza la ciudad. Tomarse un tiempo para relajarse y conectar con el entorno puede ser un excelente plan para esta jornada.

Cielos despejados y ambiente agradable en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar del aire fresco. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 9 grados, proporcionando una sensación agradable al salir. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, manteniéndose el buen tiempo sin sorpresas. Recuerden llevar ropa ligera y aprovechar la luz del sol, perfecta para dar un paseo o hacer actividades al aire libre.