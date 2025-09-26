Ni La Moraleja ni la Finca: el barrio de las afueras de Madrid en el que vive Imanol Arias

Está a punto de cumplir 70 años y ha dedicado su vida al mundo de la interpretación, pero en los últimos años hay una parte del público que ha seguido sus pasos debido a los escándalos que ha protagonizado. Tal y como hemos informado en OKDIARIO, su situación con Hacienda le situó contra las cuerdas y fue condenado por el caso Nummaria debido a cinco delitos que, según la sentencia, tuvieron lugar entre 2010 y 2013. Tuvo que devolver algo más de dos millones de euros, incluyendo los intereses. Por ese motivo, el protagonista de Cuéntame se vio obligado a vender una parte de su patrimonio. Su entorno aseguró que esta decisión estaba motivada estrictamente por sus necesidades económicas, pero ¿qué cuáles fueron las propiedades que dejaron de estar su poder?

Siguiendo los datos que hemos recogido de fuentes oficiales, Imanol vendió su casa en Zahara de los Atunes, un inmueble que utilizaba en su tiempo libre para desconectar del ruido de la gran ciudad. Sin embargo, necesitaba más liquidez y esa es la razón por la que se deshizo de un piso situado en el centro de Madrid, una pequeña casa de algo más de 40 metros cuadrados cuyo valor le ayudó a salir adelante. No obstante, su situación era bastante delicada y también perdió unas parcelas ubicadas en Marbella, la gran ciudad de la Costa del Sol que ha sido testigo de los mejores momentos de la crónica del corazón. Con todo esto, nos preguntamos: ¿Dónde está viviendo ahora?

El barrio de Imanol Arias

A pesar del patrimonio que ha amasado a lo largo de su trayectoria, Imanol Arias asegura que nunca ha necesitado grandes cosas. «Mi padre era obrero y éramos muchos en un espacio pequeño. No había sitio», comentó en una de sus entrevistas. Estas palabras nos ayudan a entender la decisión que tomó cuando decidió fijar su residencia en Ciudad Lineal. No ha elegido otras zonas adineradas como La Moraleja o La Finca, donde viven muchos famosos, sino que se ha decantado por otra opción más económica. Antes de entrar en detalle queremos hacer un matiz: en este barrio hay de todo y existen casas que no están al alcance de la mayoría, aunque no se barajan los mismos precios que en barrios como El Viso o similares.

Como decimos, el protagonista de nuestra noticia ha pasado por un proceso complejo tras el conocido caso Nummaria. Aquella etapa le afectó a todos los niveles, aunque encontró su particular refugio en su vivienda madrileña. Lo cierto es que Ciudad Lineal, es uno de los distritos más valorados de la capital por su carácter tranquilo y su excelente comunicación con el centro. Aunque se encuentra relativamente cerca de los puntos más céntricos de Madrid, ofrece al mismo tiempo una atmósfera más residencial y serena, gracias a su urbanismo más abierto y sus amplias avenidas.

Se trata de un barrio con abundantes jardines y espacios verdes que le confieren un aire distinto al del bullicio de otras zonas de la capital, lo que lo convierte en un lugar muy atractivo para rostros conocidos que buscan discreción y calidad de vida. La avenida Arturo Soria, que vertebra el distrito, ha sido históricamente una de las arterias más emblemáticas de Madrid, alrededor de la cual se ha configurado una de las áreas residenciales más exclusivas y discretas, elegida durante décadas por celebridades y personalidades que, como Imanol Arias, buscan conjugar cercanía a la ciudad con la calma de un entorno privilegiado. Por motivos profesionales, el actor no puede estar cerca de la ciudad, así que Ciudad Lineal se ha convertido en una opción perfecta que reúne todo lo que necesita.

La situación actual de Imanol Arias

Al principio de estas líneas hemos explicado que la vida actual de Imanol Arias está marcada por sus problemas con Hacienda, pero el actor asegura que todo esta resuelto. Durante una entrevista que dio en un conocido programa, defendió que, según su punto de vista, no estaba cometiendo ningún error, por eso fue el primer sorprendido cuando empezó el escándalo.

«Yo pagaba mis impuestos con una fórmula que no me corresponde, por lo visto», empezó diciendo. «Cuando te pasan la primera inspección, pasan 5 años y si tienes un default de 50.000 euros se convierten en 600.000 euros», explica, «con lo cual he devuelto el daño que he hecho». Y para terminar deslizó: «No me considero culpable, pero sí responsable». Después de todo esto, el público se lanzó a las redes para mostrar su opinión y hay gente que pide más explicaciones, pero de momento nos tenemos que quedar aquí. Mientras tanto, Imanol sigue con su carrera y, por suerte para él, no ha perdido su preciada vivienda situada en Ciudad Lineal.