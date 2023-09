Ni lo intentes, a la DGT no se le escapa ni una: el sencillo truco con el que sabrán si necesitas gafas

La DGT está muy pendiente de tus pasos, no intentes conducir sin gafas o lentillas, este truco les hará saber si las necesitas al momento. El uso de elementos para ver mejor no es un capricho o una moda, necesitamos estos elementos para poder ponernos al volante con total seguridad. Son los responsables de poder ver la carretera correctamente y evitar cualquier susto. Por lo que la DGT controla a todo aquel que se pone al volante y sanciona con una buena multa en caso de no cumplir con esta normativa.

Este es el sencillo truco con el que sabe la DGT si necesitas gafas

Las gafas son un elemento que nos puede gustar más o menos, pero es imprescindible para ver mejor. Conducir con ellas es obligatorio, aunque en algunos momentos nos las quitemos o decidamos tentar un poco a la suerte y exprimir nuestra vista conduciendo sin ellas. Un riesgo que no solo nos pone en peligro a nosotros sino también a los demás.

Es importante ver bien al volante, de lo contrario, los efectos sobre la carretera pueden ser varios. Nos enfrentamos a una serie de elementos que pueden ser terribles, la vanidad de no llegar gafas puede salirnos muy cara. En el mejor de los casos en forma de multa y en el peor, con un accidente por no haber visto correctamente las señales o al resto de conductores o peatones.

Si se tiene un 0,5 de miopía o de estigmatismo ya se debe usar gafas, así se hará constar en el reconocimiento médico que es obligatorio presentar para obtener el carnet de conducir. Este papel se usa para generar en el carnet un código que la DGT conoce a la perfección y con el sabrá si usas gafas o lentillas.

Mira en la parte de detrás del carnet donde figura el tipo habrá unos números el 0101 o el 0102 son los indicadores de que el conductor necesita gafas o lentillas. Por lo que conducir sin ellas es una infracción que se castiga con una dura multa. Un total de 200 euros es lo que costará salir de casa sin gafas ni lentillas, algo que la DGT se encarga de vigilar.

Será mejor llevarlas siempre encima las gafas y tener un par de repuesto en la guantera del coche. No se puede conducir sin ellas.