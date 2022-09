La NASA vuelve a cancelar el lanzamiento de la misión Artemis por fugas de combustible

La agencia espacial de Estados Unidos, la NASA, ha anunciado este sábado la suspensión del lanzamiento de la misión espacial no tripulada a la Luna Artemis I debido a una fuga de combustible. Es la segunda vez que se cancela el lanzamiento tras registrar problemas en un motor el pasado lunes.

«La misión Artemis I a la Luna ha sido aplazada. Los equipos han intentado solucionar un problema de una fuga en la transferencia de combustible al cohete, pero no lo han conseguido», ha informado la NASA en redes sociales. La misión está compuesta por la nave espacial Orion y el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés).

During tanking of the #Artemis I mission, a leak developed in the supply side of the 8-inch quick disconnect while attempting to transfer fuel to the rocket. Attempts to fix it so far have been unsuccessful. Stand by for updates. https://t.co/6LVDrA1toy — NASA (@NASA) September 3, 2022

La NASA ha informado de que el fallo que impidió llevar a cabo el lanzamiento del Artemis I el lunes tenía relación con uno de los cuatro motores de la etapa central del SLS. En concreto, el motor número 3 no era capaz de alcanzar la temperatura adecuada requerida para el despegue.

Una vez solucionado el fallo, el cohete se preparó para el lanzamiento este sábado desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy de el cabo Cañaveral, en Florida.

La misión Artemis I pretende ser el primer paso, aún sin tripulación, para sucesivas misiones con el objetivo final del regreso de astronautas a la superficie de la Luna y hacer posible una presencia humana a largo plazo durante las próximas décadas.

This week at NASA, we prepared for the Sept. 3 #Artemis I flight test, @NASAWebb imaged its first exoplanet, and the next Earth water-surveying satellite got a launch date. https://t.co/JSDausMuVv pic.twitter.com/fwxDJpwbZh — NASA (@NASA) September 3, 2022

Los objetivos principales de Artemis I son demostrar los sistemas de Orion en un entorno de vuelo espacial y garantizar un reingreso, descenso, amerizaje y recuperación seguros antes del primer vuelo con tripulación en Artemis II, informó la NASA en un encuentro informativo el pasado 5 de agosto.

La duración de la misión está fijada en entre cuatro y seis semanas, con un recorrido de 2,1 millones de kilómetros, con varias órbitas a la Tierra y a la Luna en su periplo.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

Misión Juno

La nave espacial Juno de la NASA ha revelado esta semana los colores «complejos» y la estructura de las nubes de Júpiter al completar su cuadragésimo tercer sobrevuelo cercano del planeta gigante, que tuvo lugar el pasado 5 de julio de 2022.

El científico Björn Jónsson creó dos imágenes utilizando datos sin procesar del instrumento JunoCam, que se encontraba a bordo de la nave espacial. En el momento en que se tomó la imagen en bruto, Juno se encontraba a unos 5.300 kilómetros por encima de las nubes de Júpiter, a una latitud de unos 50 grados, y viajaba a unos 209.000 kilómetros por hora en relación con el planeta.

La primera imagen se procesó para representar los colores aproximados que vería el ojo humano desde el punto de vista de Juno. La segunda imagen proviene de los mismos datos sin procesar, pero en este caso, Jónsson la procesó digitalmente para aumentar tanto la saturación del color como el contraste para afinar las características a pequeña escala y reducir el ruido.

La NASA destaca que esto revela algunos de los aspectos más «intrigantes» de la atmósfera de Júpiter, incluida la variación de color que resulta de la diferente composición química, la naturaleza tridimensional de los vórtices giratorios de Júpiter y las pequeñas y brillantes nubes emergentes que se forman en las partes más altas de la atmósfera.

Telescopio James Webb

Los astrónomos han utilizado por primera vez el telescopio espacial James Webb para tomar una imagen directa de un planeta fuera del Sistema Solar, según ha informado la NASA.

El exoplaneta captado es un gigante gaseoso, lo que significa que no tiene superficie rocosa y no podría ser habitable.

La imagen, vista a través de cuatro filtros de luz diferentes, muestra cómo la mirada infrarroja del James Webb puede capturar fácilmente mundos más allá del Sistema Solar, señalando el camino hacia futuras observaciones que revelarán más información que nunca sobre exoplanetas.

«Este es un momento transformador, no solo para Webb sino también para la astronomía en general», ha dicho la profesora asociada de física y astronomía en la Universidad de Exeter en el Reino Unido, Sasha Hinkley, quien dirigió estas observaciones con colaboración internacional.

Webb es una misión internacional dirigida por la NASA en colaboración con sus socios, la ESA (Agencia Espacial Europea) y la CSA (Agencia Espacial Canadiense).

El exoplaneta en la imagen de Webb, llamado HIP 65426 b, tiene entre seis y doce veces la masa de Júpiter, y estas observaciones podrían ayudar a reducirlo aún más. Tiene entre 15 y 20 millones de años, por los 4.500 millones de años de la Tierra.

Los astrónomos descubrieron el planeta en 2017 usando el instrumento SPHERE en el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile y tomaron imágenes de él usando longitudes de onda de luz infrarrojas cortas. La vista de Webb, en longitudes de onda infrarrojas más largas, revela nuevos detalles que los telescopios terrestres no podrían detectar debido al brillo infrarrojo intrínseco de la atmósfera terrestre.

Los investigadores han estado analizando los datos de estas observaciones y están preparando un artículo que enviarán a las revistas para revisión por pares. Pero la primera captura de Webb de un exoplaneta ya sugiere posibilidades futuras para estudiar mundos distantes.

Dado que HIP 65426 b está unas 100 veces más lejos de su estrella anfitriona que la Tierra del Sol, está lo suficientemente lejos de la estrella como para que Webb pueda separar fácilmente el planeta de la estrella en la imagen.

La cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) y el instrumento de infrarrojo medio (MIRI) de Webb están equipados con coronógrafos, que son conjuntos de máscaras diminutas que bloquean la luz de las estrellas, lo que permite a Webb tomar imágenes directas de ciertos exoplanetas como este.