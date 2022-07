La ola de calor está incidiendo en todo el mundo y así lo demuestra una imagen de la NASA tomada a mediados de este mes de abril. En la fotografía se puede ver cómo los 40 grados se rebasaron en la mayoría del hemisferio oriental. La agencia espacial puso el énfasis en varias ciudades del globo, como por ejemplo Sevilla, donde se alcanzaron los 42,2 grados.

En el aeropuerto de Heathrow, al oeste de Londres, se registraron 40,2 °C, informó la agencia meteorológica británica Met Office, señalando que es la primera vez que se supera ese umbral en el país. El precedente récord en el Reino Unido era de 38,7 °C, registrados el 25 de julio de 2019 en Cambridge.

On July 13, 2022, Earth satellites captured temperatures rising above 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) due to extreme, record-breaking heatwaves across much of Europe, Africa, and Asia: https://t.co/tD6DmpXMyz pic.twitter.com/cb3P1F699Y

— NASA (@NASA) July 18, 2022