Es la multa más ridícula que puedes recibir. La DGT avisa que no lo hagas más

En cualquier momento debes evitar este comportamiento, pero en verano, cuando más se coge el coche para viajar y donde más dinero se gasta de media debido al periodo de vacaciones, sería del todo imprudente tener que enfrentarte a una multa de la DGT por esto. La Dirección General de Tráfico ya ha avisado de forma pública pero la sanción más ridícula que implica al traslado en el coche sigue siendo muy común entre los ciudadanos en España.

No hablamos de una sanción o infracción cualquiera, si no la que tiene que ver con uno de los grandes vicios de la población en la actualidad: el tabaco. Es la multa más común en verano, por encima incluso del exceso de velocidad en la carretera o de los aparcamientos en zonas no asignadas o sin pagar por ello. Además, es un gran peligro para el medioambiente, pero hay quien sigue poniendo todo en riesgo por la necesidad de encenderse un cigarro mientras conduce.

Y es que la sanción de la que hablamos no es por fumar en el coche, si no por tirar el cigarro, una vez consumido del todo –o no– por la ventanilla de nuestro vehículo, algo que se ha convertido en práctica habitual desde hace años y cuyo límite no llega a la lógica de conocer que hay sanciones por ello. A priori, nadie tiene por qué verte cómo tiras el ‘piti’ después de fumártelo en el coche, pero si en lugar de lanzarlo a la carretera, o lo que es más peligroso, al arcén, lo echas en un cenicero o recipiente en tu coche, no te arriesgas a formar parte del grupo de multados más común del verano.

La DGT ya ha avisado sobre una práctica común pero que en verano, implica un riesgo mucho más alto de incendio, debido a las temperaturas extremas que secan la mayoría de los alrededores de las carreteras españolas, sobre todo de centro de la Meseta hacia el sur, haciendo que cualquier chispa o cigarro mal apagado que pueda caer sobre este terreno provoque un incendio que podría extenderse en un radio inmenso.

La sanción por fumar en el coche

Es por ello que la Ley de Tráfico, que en un principio sancionaba con 200 euros más la pérdida de cuatro puntos del carnet de conducir, subió en su momento la cuantía a pagar por la infracción a 500 euros, con una pérdida superior de puntos, que pasaba de cuatro a seis. Por tanto, la multa es considerable y te hará pensarte dos veces si fumar o esperar a una parada con el coche para hacerlo.

Además, desde la DGT advierten de que este tipo de comportamiento no sólo puede derivar en un lamentable incendio, si no también en accidentes provocados, sobre todo si la colilla del cigarro impacta en un ciclista o un motorista. Aunque parezca que controlamos, en la carretera, por los carriles de al lado a veces aparecen vehículos con los que no contamos. También, en una relevancia menor, el hecho de ensuciar carreteras y cunetas implica también el aviso de la Dirección General de Tráfico de no caer en este tipo de prácticas.