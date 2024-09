La mujer más rica del mundo con 76.000 millones de euros: casi nadie la conoce en España

El mundo de las grandes fortunas y las personas más adineradas suele estar plagado de nombres conocidos, como por ejemplo Amancio o Marta Ortega. Sin embargo, hay figuras que, a pesar de acumular riquezas incalculables, permanecen en la sombra, especialmente en ciertos países. Este es el caso de Alice Louise Walton, una de laa mujer más ricas del mundo, con una fortuna estimada en 76.000 millones de euros. A pesar de su colosal patrimonio, sigue siendo prácticamente una desconocida para muchos en España.

Cuando se piensa en las mujeres más poderosas del planeta, a menudo se mencionan nombres como Françoise Bettencourt Meyers, la heredera de L’Oréal, o MacKenzie Scott, ex mujer de Jeff Bezos. Sin embargo, Alice Walton ha logrado superar a muchas de sus contemporáneas, posicionándose como la mujer con más dinero a nivel global. Su fortuna proviene principalmente de Walmart, el gigante de las ventas al por menor fundado por su padre, Sam Walton. Desde su primera tienda en Arkansas, Walmart ha crecido hasta convertirse en la cadena de supermercados más grande del mundo, y una de las empresas más valiosas.

Así ha sido la trayectoria de la millonaria

Nacida en Arkansas en 1949, Alice Walton es la única hija de Sam Walton y la más joven de cuatro hermanos. Desde pequeña, mostró un interés diferente al de sus hermanos, quienes rápidamente se involucraron en el negocio familiar. Alice prefirió seguir su propio camino, y después de obtener un título en Economía por la Trinity University de San Antonio, se aventuró en el mundo de las finanzas. Su carrera incluyó puestos como analista financiera y bróker y llegó a ser vicepresidenta del Arvest Bank Group, antes de fundar su propia firma de inversiones, Llama Company, donde se desempeñó como presidenta y CEO.

A diferencia de sus hermanos Rob y Jim, quienes han estado más implicados en la gestión directa de Walmart, la protagonista de nuestra noticia se ha mantenido alejada de la administración diaria del imperio minorista. Sin embargo, su participación accionaria sigue siendo significativa, con la familia Walton reteniendo aproximadamente el 50% de las acciones de la compañía, lo que asegura que Alice reciba importantes dividendos anuales.

La impresionante colección de arte de Alice

A lo largo de los años, Alice ha desarrollado una profunda pasión por el arte. Su interés comenzó desde una edad temprana; se dice que durante los campamentos familiares, mientras sus hermanos exploraban la naturaleza, la empresaria y su madre se dedicaban a pintar acuarelas. Con solo diez años, compró su primera obra de arte, una reproducción del ‘Desnudo Azul’ de Picasso, por tan solo 25 centavos en una tienda Walmart. Este primer contacto con el arte fue el inicio de una pasión que la llevaría a convertirse en una de las coleccionistas más importantes del mundo.

Durante los años 70, Alice Walmart comenzó a adquirir acuarelas de artistas norteamericanos y en los 90 su colección creció exponencialmente. Hoy en día, sus obras tiene un valor estimado de 500 millones de dólares e incluye nombres de artistas como Andy Warhol, Edward Hopper, Norman Rockwell, Mark Rothko y Georgia O’Keeffe.

Con su vasta colección, Alice no solo ha acumulado piezas valiosas, sino que también ha buscado compartir su pasión con el público. En 2011, fundó el Crystal Bridges Museum of American Art en Bentonville, Arkansas. Este museo no solo alberga su impresionante colección de arte, sino que también cuenta con una biblioteca con más de 50.000 volúmenes. Una de las joyas arquitectónicas del museo es la Bachman-Wilson House, diseñada por el icónico Frank Lloyd Wright, que Alice mandó desmontar y reconstruir en los terrenos del museo.

Tiene su propia fundación

Alice Walton no solo es conocida por su riqueza y su pasión por el arte. A lo largo de su vida, ha demostrado un fuerte compromiso con la filantropía, una tradición inculcada por sus padres. La Walton Family Foundation, en la cual Alice tiene un papel activo, destina fondos a proyectos de educación, medio ambiente y desarrollo económico. Además, en 2017, Alice lanzó su propia fundación, la Alice Walton Foundation, enfocada en promover el acceso al arte y la educación, así como en apoyar proyectos relacionados con la salud.

A pesar de su fortuna y éxito, la vida de Alice no ha estado exenta de dificultades. En su juventud, enfrentó problemas con el alcohol, lo que resultó en varios incidentes de tráfico. A lo largo de los años, también ha experimentado breves matrimonios que no han perdurado. Sin embargo, Alice ha sabido enfocarse en sus pasiones, como los caballos, una de sus grandes aficiones. Durante años, crió caballos de carreras en su rancho en Texas.

Hoy, a sus 74 años, Alice Walton sigue siendo una figura discreta e influyente en el mundo de los negocios, el arte y la filantropía. Su riqueza, que supera el PIB de muchos países, la coloca en una posición única para influir en múltiples áreas de la sociedad. Sin embargo, a pesar de su estatus como la mujer más rica del mundo, prefiere mantener un perfil bajo.