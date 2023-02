Meteored alerta de la calima y lluvia que pueden estropear los carnavales en España

Meteored lanza una alerta que puede estropear los carnavales en España, la lluvia y la calima llegarán a la península en estas fechas. Llega uno de los fenómenos más extremos y desagradables que existen la lluvia de barro que puede acabar con la mayoría de las celebraciones de este fin de semana. No solo ensucia calles, coches y casas, sino que también resulta perjudicial para la salud. Toma nota de la previsión de Metored para este fin de semana de febrero plagado de fiestas de todo tipo.

La calima y la lluvia pueden estropear los carnavales en España según Meteored

Antes, remontará la depresión que está dejando chubascos en #Canarias y arrastrará consigo la #calima 💨🏜️ prevista. pic.twitter.com/jV38MKVFVN — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) February 17, 2023

Los carnavales en España pueden estropearse a causa de dos fenómenos que llegarán prácticamente a la vez. Por un lado, la calima que ha estado muy presente en Las Canarias pondrá rumbo a la península. Este episodio puede ser histórico en el sur del país, con cantidades de polvo sahariano que han puesto en alerta a los especialistas.

Se puede denominar hasta lluvia de sangre al mezclarse el polvo con la lluvia o la nieve que acabará generando unas precipitaciones atípicas para esta época del año. Los vientos han cambiado de dirección por la rotura del vórtice polar, con lo que han emprendido el camino contrario a lo que sería habitual.

Si se llegó en 2022 a un episodio de calima nunca visto, en este 2023 puede batir todos los récords. Tal como indican los expertos: “Previsión de #calima entre sábado y domingo. En Andalucía, R. de Murcia, Ceuta y Melilla las concentraciones serán bastante significativas. No tanto en zonas como Extremadura o C. de Madrid. Posibles lluvias de barro, no limpies fuera.”

El domingo las posibilidades de lluvia se reducirán, pero la concentración con la calima será mayor. Con lo cual, se debe evitar en la medida de lo posible realizar actividades al exterior en caso de tener problemas respiratorios. Los resfriados y gripes esta temporada están colapsando las urgencias, con la calima pueden aumentar los efectos secundarios de este elemento.

El viento será entonces el protagonista que se llevará por delante el polvo que va llegando desde distintas zonas del territorio. La celebración de los carnavales puede sufrir especialmente en el sur los efectos de la calima y las lluvias, el norte se mantendrá con unas temperaturas durante el día superiores a lo que serían normales para esta época del año.