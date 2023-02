Las ovejas desbancan a ‘las cabañuelas’ de Jorge Rey: avisan de lo que va a pasar con el tiempo

Las ovejas avisan de lo que va a pasar con el tiempo, desbancando como método tradicional ‘las cabañuelas’ de Jorge Rey. Estos animales han sido capaces de predecir durante siglos el tiempo que hará. Quizás tengan razón y estemos ante un fenómeno poco común. Los amantes de la meteorología tradicional tienen en las ovejas a unos animales que pueden llegar a ser previsores. La propia naturaleza está mandando unas señales inequívocas sobre cómo será la próxima estación, este es el aviso que nos envían sobre qué va a pasar con el tiempo.

Avisan las ovejas de lo que va a pasar con el tiempo

El tiempo se está cambiando por momentos, llegando a unas cifras increíbles, en el invierno y el verano más cálidos de los últimos tiempos, parece que la naturaleza nos está regalando una última sorpresa. Tradicionalmente los animales han sido los principales indicadores de lo que está a punto de suceder.

Las ovejas son las principales aliadas de los pastores a la hora de conocer qué tiempo va a hacer. Son unos animales acostumbrados al aire libre que buscan refugio siempre y cuando se necesite. Con lo cual, si vemos el comportamiento de las ovejas o nos centramos en los métodos tradicionales descubriremos qué.

Si la lana de las ovejas crece más de lo que sería habitual el frío aún no se ha ido, pueden haber heladas y nevadas en cotas bajas. Con lo cual, será mejor no guardar el abrigo e intentar conseguir que no nos pille por sorpresa. Este método habitual que siguen los pastores no tiene lugar a dudas.

La llegada de una nueva ola de frío no se descarta. A largo plazo los meteorólogos no pueden compararse con la naturaleza. No es la primera vez que nieva en marzo o después del inicio de la primavera. Las temperaturas por debajo de lo habitual y las heladas permitirían disfrutar de una nueva etapa personal y profesional.

Esta temperatura es la que hará cambiar por completo las previsiones. Quizás las ovejas estén preparándose con su lana para mantenerse en forma en una estación en la que tradicionalmente sube la temperatura. Estos animales pueden adelantarse a los mapas del tiempo y estar preparándose para conseguir vivir con el máximo confort posible estos días. Este nuevo método tradicional quizás funcione mejor de lo que parece.