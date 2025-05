Mario Vaquerizo dice esto de su matrimonio con Alaska y se lía la mundial

Mario Vaquerizo ha provocado un auténtico terremoto mediático tras unas palabras que pronunció en tono de humor durante su intervención en el pódcast Kapra Diner. Lo que inicialmente fue concebido como una intervención ligera para promocionar su nuevo trabajo musical terminó convirtiéndose en una polémica de grandes dimensiones. En una sección del programa dedicada expresamente a contar mentiras, el vocalista de Nancys Rubias afirmó que su matrimonio con Alaska era una farsa mantenida durante 25 años y que todo había sido «un paripé». Estas palabras, lejos de pasar inadvertidas, fueron captadas, extraídas del contexto y convertidas en titulares que generaron una cascada de reacciones.

El escándalo se amplificó rápidamente cuando muchos interpretaron literalmente sus palabras, ignorando la dinámica satírica de la sección. Algunos usuarios en redes sociales incluso retomaron antiguos rumores sobre la orientación sexual de Vaquerizo, avivando una discusión que el propio cantante considera desproporcionada y fuera de lugar.

Poco después de que el clip del pódcast comenzara a viralizarse, Alaska fue preguntada al respecto en El programa de Ana Rosa, donde no ocultó su incomodidad por el comentario de su marido. La artista confesó que no tenía conocimiento alguno de esa grabación, ya que Mario no le había informado previamente. Aunque reconoció que todo era una broma, lamentó que ese tipo de afirmaciones queden registradas y puedan ser utilizadas fuera de contexto. «Yo nunca lo haría porque eso queda ahí», declaró al respecto.

La respuesta de Mario Vaquerizo

Tras la polémica, Mario Vaquerizo tuvo que salir a dar explicaciones, algo que hizo durante una intervención en el programa Tardear, donde colabora junto a Frank Blanco y Verónica Dulanto. En ese espacio, el artista volvió a ver el vídeo que había generado el revuelo y aclaró que todo se trató de un juego dentro de la estructura del programa.

Además, insistió en que no pretendía dañar ni a su pareja ni a su imagen pública, y que simplemente intentaba hacer divertida su participación. «Alaska piensa mucho en el qué dirán y está en su derecho porque yo estoy hablando de una relación que somos dos, entiendo su enfado. Yo en el fondo soy una persona muy generosa. Yo voy a un pódcast de gente joven para hablar de mi disco y lo que menos se habla es de mi disco», empieza diciendo.

Y después añade: «Entonces empiezo a jugar, a lo mejor soy bastante naif o soy periodista y quiero cuando entrevisto a gente que no solamente me hablen del disco. Hay una sección en la que se dice vamos a contar mentiras y eso hice. Lo que yo no sabía es que era tan buen actor».

Esta aclaración no evitó que muchos espectadores siguieran cuestionando sus motivos y que algunos medios insistieran en leer entre líneas, alimentando teorías infundadas sobre una supuesta crisis en su matrimonio.

Mario Vaquerizo y Alaska no tienen problemas

Lo que más ha sorprendido fue la respuesta de Mario Vaquerizo cuando le preguntaron si había avisado a Alaska sobre el contenido del programa. Fue tajante: «¡Que va, se me olvidó! Tampoco le di tanta importancia». De hecho, llegó a reconocer que ni siquiera recordaba la entrevista, ya que se grabó hacía dos meses. Esta confesión contribuyó a subrayar el tono despreocupado con el que afrontó su participación en el programa, en contraste con la reacción más contenida y calculada de su mujer.

Ese descuido ha puesto sobre la mesa la diferencia de actitudes entre ambos miembros de la pareja. Mientras que Alaska es muy consciente del peso de las palabras en el ámbito público y de su permanencia en la red, Vaquerizo parece moverse con mayor libertad, incluso cuando eso implica consecuencias no deseadas.

Lo ocurrido ha vuelto a situar a Alaska y Mario Vaquerizo en el centro del escándalo, aunque esta vez no por un nuevo proyecto conjunto ni por una celebración especial, sino por una polémica inesperada. A pesar de la controversia, todo apunta a que la relación entre ambos no atraviesa ninguna crisis real. Más bien, se trata de un desajuste comunicativo motivado por diferencias en la forma de abordar su imagen pública.

Su historia, caracterizada por la originalidad y por haber desafiado los convencionalismos desde el principio, continúa evolucionando en un contexto donde cada gesto o palabra es observado con lupa. Aunque esta vez las declaraciones de Mario hayan provocado un enfado por parte de Alaska, también han servido para recordar que su vínculo, como él mismo subraya, permanece intacto. No hay ningún problema entre ellos, al contrario. Están perfectamente.