Mario Picazo tiene buenas noticias: muchos cambios para esta semana y alegría para algunos

Mario Picazo ha dado buenas noticias desde su canal de El Tiempo, nos esperan muchos cambios para esta semana y alegría para algunos en España. Cuando el país se encuentra en plena ola de calor, lo que estamos a punto de vivir puede llegar a ser histórico. Buscando una salida para estas altas temperaturas nos hemos topado con los datos que ha dado Picazo en sus redes sociales. Por suerte este episodio parece tener las horas contadas en determinadas zonas del país con lo cual, la alegría está asegurada si vives aquí.

Mario Picazo y su previsión

El meteorólogo más famoso de España que está dando clases en la universidad y es todo un referente mundial, ha advertido a nuestro país de lo que estaba a punto de suceder. Las altas temperaturas de estos días preocupan a expertos como él, pero por suerte, no es lo único a lo que nos enfrentamos.

Tal y como dice Mario Picazo en su canal: “El martes los avisos rojos por calor extremo de más de 40ºC se traslada a la zona del nordeste peninsular afectando sobre todo al Valle del Ebro y zonas del interior y norte de Cataluña así como al interior de Mallorca. Los avisos naranjas seguirán afectando a muchas zonas del interior de la península.”

Lo peor no son esos días de sol intenso en el que no se recomienda salir a la calle durante las horas centrales del día, sino las noches. Picazo lo tiene claro: “Se mantiene el calor nocturno con noches tropicales y algunas ecuatoriales en un buen número de capitales. Las del Mediterráneo sobre todo, pero también algunas del interior como Madrid donde el mercurio no bajará de los 25ºC.”.

Esta ola de calor tiene los días o más bien dicho, las horas contadas según este experto: “El alivio térmico lo vamos a notar ya durante la recta final de la semana con valores más propios de las fechas de julio en las que estamos. Aún así algunas capitales habitualmente cálidas aún llegará a situar el mercurio entre los 35ºC y los 40ºC, aunque las noches serán menos tórridas en general.”

Tocará esperar un poco más para sentir se alivio térmico en esta recta final de la semana que nos sumergirá en unas cifras de vuelta a la normalidad para esta época del año.