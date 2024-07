Mario Picazo avisa de la llegada de un nuevo sistema frontal: «El domingo…»

El aviso de Mario Picazo llega en el peor momento posible, cuando media España empieza las vacaciones y en fin de semana, llega un nuevo sistema frontal. Nos enfrentamos a un nuevo cambio que puede ser determinante que pone los pelos de punta. La inestabilidad se ha convertido en una realidad en estos días que corren. Estamos viviendo un cambio que puede ser significativo en estos momentos del año, el verano se resiste a llegar en determinadas zonas, algo que debemos tener en cuenta, antes que nada.

A la hora de hacer planes esta semana, toca estar pendientes de un tiempo que se mueve por momentos y que puede ser el culpable de que tengamos que cambiar de rumbo. Son días en los que parecerá que volvemos atrás en el tiempo, en un mes de julio para el que debemos empezar a prepararnos. Todo puede cambiar en cuestión de minutos con la llegada de una serie de nubes y de inestabilidad que hará que las temperaturas no tengan nada de verano, sino que parecerá que estamos en una primavera más intensa de lo común. Toma nota de la última previsión del tiempo de Mario Picazo para este fin de semana.

El duro aviso de Mario Picazo con la llegada de un nuevo sistema frontal

El experto, Mario Picazo, no para de actualizar los mapas del tiempo, ante la llegada de un cambio de ciclo que puede ser clave en muchos aspectos, estamos ante un verano muy especial. La buena noticia es que aún no hemos tenido que enfrentarnos a una situación de alerta por ola de calor en gran parte del país.

Solo las zonas que tradicionalmente han sufrido los efectos de más calor han podido notar la llegada de este verano atípico. El norte está sumergido en una serie de detalles que parecerá que haya hecho que se pare el tiempo. Las distintas DANAS son las culpables de que la inestabilidad acabe convirtiéndose en un verano que para nada nos recordará el anterior.

Afrontamos una nueva realidad que ha estado con nosotros durante estas primeras semanas del mes. Pero lo que está por llegar puede acabar siendo mucho peor, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunos detalles que son fundamentales y que debemos tener en cuenta. Toma nota de lo que dice una previsión del tiempo que puede tirar por tierra gran parte de los planes de estos días.

Esta es la previsión del tiempo de Mario Picazo

Mario Picazo ha querido avisar a la población que ya está de vacaciones y debe afrontar algunos cambios importantes. Parecerá que la situación se va moviendo y nos deja una serie de situaciones de lo más anómalas. Hay que estar preparado, especialmente si estamos de vacaciones para lo que está por llegar.

Tal y como nos informa este experto desde su canal de El tiempo: «Aunque las altas presiones siguen dominando la situación meteorológica en gran parte de España, entre el jueves y sábado vamos a seguir viendo como algunos frentes que llegan desde el Atlántico rozan el norte de la península dejando precipitaciones intermitentes a su paso. Desde Galicia hasta el norte de Cataluña, se esperan precipitaciones empezando ya este jueves y acabando el sábado a primera hora».

Este fin de semana también podemos tener precipitaciones puntuales: «También se esperan precipitaciones puntuales el sábado, sobre todo a lo largo de la mañana, en algunas zonas de la costa este peninsular. En el resto de España el fin de semana se presenta en general seco y con bastante sol, aunque el domingo veremos un aumento de la nubosidad por el noroeste peninsular con la llegada de un nuevo sistema frontal que, para la semana que viene, podría dejar precipitaciones en ese rincón de la península».

Las temperaturas también serán protagonistas: «Las temperaturas, que habían subido el miércoles y jueves, iniciarán un descenso térmico el viernes y aunque se van a ir recuperando algo entre el sábado y el domingo no deberíamos ver los valores en el sur que se están registrando estos días. De hecho, teniendo en cuenta que el lunes arranca la canícula, no vamos a ver de momento temperaturas que superen los 40ºC. Si veremos algunas capitales como Sevilla o Córdoba llegando a los 35ºC, pero no se espera de momento una ola de calor. Como es ya habitual, los valores de las temperaturas van a estar ligeramente por encima de la media para estas fechas, pero no excesivamente. También habrá que empezar a contar con noches tropicales e incluso alguna ecuatorial sobre todo en zonas del sur y en el arco Mediterráneo».

Será cuestión de empezar a prepararnos para lo peor, en un fin de semana en el que el calor extremo y las lluvias serán protagonistas.