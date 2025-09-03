Mario Picazo avanza lo que va a llegar en septiembre a España y da miedo: DANA y lluvias nunca vistas

Lo que va a llegar en septiembre a España da miedo, una DANA y lluvias nunca vistas acabarán siendo una dura realidad, según Mario Picazo. Será mejor que nos empecemos a preparar para dar un importante giro de guion que no será nada bueno. Las lluvias son la próxima gran amenaza que puede afectarnos de lleno, en especial en estos días en los que las cifras realmente nos sumergirán en lo peor de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de cambios que dan miedo.

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que está a punto de pasar, con la mirada puesta a un destacado giro de guion que puede ser la que nos marcará muy de cerca. Tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden ponernos los pelos de punta, este mes de septiembre acabaremos obteniendo una serie de novedades. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que será la que nos marcará muy de cerca y que Mario Picazo se encarga de poner sobre la mesa.

DANA y lluvias nunca vistas

La novedad de lo que está a punto de pasar en algo que nos afectará de lleno y puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con un miedo que se extiende a medida que se acerca este cambio de tiempo que puede llegar acompañado de lluvias más que abundantes.

Por nuestra posición nos encontramos muy pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Eso quiere decir que tendremos que estar muy pendientes de un cambio destacado que puede convertirse en uno de los más importantes de los últimos tiempos. Lo que está por llegar, realmente es algo extraordinario.

Sobre todo, si lo comparamos con unas cifras que realmente no van a traer nada bueno, sino más bien todo lo contrario. Con la mirada puesta a una serie de novedades que puede acabar siendo lo que hará realidad una serie de fenómenos que pueden ser claves.

Esta DANA puede acabar convirtiéndose en una nueva amenaza que puede acabar siendo la que nos marque muy de cerca, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser esenciales.

Avanza Mario Picazo lo que está a punto de llegar a España

El canal de El Tiempo de Mario Picazo es uno de los que siempre acierta y lo hace de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. Con una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede llegar en un inicio del otoño complicado.

Tal y como nos explica este experto: «De momento las altas presiones no se van muy lejos, pero lo que si veremos es un tren de frentes llegando desde el Atlántico asociados a varias borrascas que se moverán por latitudes superiores a las nuestras. No es que los frentes vayan a ser muy activos, pero de forma intermitente al principio de la semana, a mediados y luego al final podría dejar precipitaciones que como se ve en el mapa de acumulados de domingo a domingo incidirán más en el extremo norte de la península. Algunas de esas precipitaciones podrían ser localmente intensas y tormentosas como ya ocurrió la semana pasada sobre todo en las comunidades del nordeste como Aragón o Cataluña. Acumulados importantes también entre Galicia y el Cantábrico con el paso de los mencionados frentes aunque no serán lluvias continuas toda la semana. En otras zonas del Mediterráneo, incluso cerca del Estrecho puede escaparse alguna gota, al igual que en el norte de las islas Canarias donde las precipitaciones serán más bien una combinación de vientos alisios y orografía».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Pese al arranque de semana con temperaturas muy agradables o incluso frescas en zonas del norte, en el apartado de temperaturas vamos a notar cambios importantes durante la recta final de la semana. De momento los primer días de la semana solo veremos temperaturas superiores a los 30 grados en algunas zonas del sur y este peninsular, mientras que las noches tropicales seguirán siendo habituales a orillas del Mediterráneo donde el agua sigue caliente y en las islas Canarias. Las mínimas en algunas capitales del norte como León o Valladolid caerán por debajo de los 10 grados mientras Murcia no baja de los 24. Iremos sumando algunos grados a los termómetros con máximas por encima de los 30 grados en más capitales aunque en muchas seguirán disfrutando de valores muy agradables como los 27 grados de máxima en Madrid o los 32 de Sevilla o Córdoba. El calor intenso llegará ya cara al fin de semana cuando las máximas se sitúen entre los 35 y 40 grados en un buen número de capitales».