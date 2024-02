María Pombo habla claro sobre su enfermedad y las sensaciones raras que experimenta

María Pombo tiene 29 años y sufre una enfermedad. La creadora de contenido ha ganado mucho protagonismo durante 2023 porque la plataforma Amazon Prime emitió un documental basado en su vida. María es una de las primeras influencers de nuestro país y poco a poco ha construido un imperio que está dando mucho de que hablar. Por ejemplo, hace unos días ha mostrado su nueva casa, un inmueble situado en Cantabria que utilizará como refugio. De un tiempo a esta parte ha firmado muchos contratos importantes y de vez en cuando necesita descansar del ruido mediático de la gran ciudad, por eso ha creado un refugio a su medida.

María Pombo ha reunido a un ejército de seguidores que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. El secreto de su éxito es que siempre va con la verdad por delante, por eso no ha tenido ningún reparo en sincerarse sobre la enfermedad que tiene. Ha puesto encima de la mesa las sensaciones que experimenta desde que su equipo médico le diagnosticó este problema de salud. María está luchando contra la esclerosis múltiple y gracias al papel que ocupa en los medios de comunicación este mal cada vez tiene más repercusión.

El objetivo de la empresaria ha sido dar visibilidad a la esclerosis. Insiste en que es necesario poner el foco sobre esta enfermedad porque hay mucha gente que la padece. María ha demostrado en ‘Pombo’, el documental de Amazon Prime, que lleva una vida completamente normal. La cuestión es que ella ha tenido mucha suerte porque ha detectado la anomalía a tiempo y ha tenido posibilidad de ponerse en manos de los mejores especialistas. Sin embargo es consciente de que no todo el mundo está en su situación, por eso hay tantos asuntos que mejorar.

María Pombo habla más claro que nunca

Los seguidores de María Pombo están de enhorabuena porque Amazon Prime ha confirmado que emitirá una segunda temporada del famoso reality. La creadora de contenido cada vez tiene más repercusión, pues ha invertido mucho tiempo en crear una legión de seguidores que está dispuesta a hacer cualquier cosa por ella. También ha logrado que su familia genere mucho interés, por eso sus hermanas también formarán parte de ‘Pombo’ y todo el mundo podrá ver cómo le han ayudado durante su enfermedad.

María se ha propuesto contar toda la verdad sobre su experiencia con la esclerosis múltiple. «Lo llevo bien», confiesa cuando le preguntan qué consecuencias genera este problema médico. Y añaden: «Es algo en lo que pienso todos los días, a veces me agobia un poco más y a veces me agobia cero, pero está muy presente». Afortunadamente sus condiciones económicas le permiten apostar por buenos expertos, pero no todo el mundo está en su situación y la esclerosis es una enfermedad que genera muchos dolores.

«Es una sensación un poco rara», comenta mientras explica que nota pinchazos en la parte izquierda de su cuerpo. Es esta zona la más afectada, aunque los especialistas han aclarado que cada paciente es un mundo y sufre unos efectos distintos. «A mí esa parte me pesa más, lo noto más, no es que tenga menos fuerza, pero me cuesta más y siento la necesidad de activar la zona», la mujer de Pablo Castellano.

María Pombo comparte sus sensaciones

‘Pombo’ ha puesto el foco en la familia de María y ella se ha visto en la obligación de desvelar sus verdaderos sentimientos. Tanto es así que no solamente ha profundizado en sus problemas de salud, también ha compartido su intención de volver a casarse con Pablo Castellano. Pretende celebrar una boda por todo lo alto y renovar sus votos para que a todo el mundo le quede claro que en ningún momento ha pensado en romper con el padre de sus hijos. Recordemos que hace unos meses se especuló con la salud de este matrimonio, pero el paso del tiempo ha demostrado que María y Pablo están más unidos que nunca. De hecho él le ha ayudado mucho con la esclerosis múltiple.

María insiste en que ella ha podido hacer una vida normal: «Soy muy afortunada de que sea así». Todo esto es gracias a su entorno. Sus seres queridos son plenamente conscientes de los efectos secundarios que tiene este problema de salud y están pendientes para que a Pombo no le falte de nada. Recordemos que su agenda profesional está sometida a muchos cambios y su vida laboral es frenética. Necesita estar activa y no puede permitirse descansar en ciertos momentos, de ahí que tenga muy controladas sus limitaciones.

Pombo no tiene miedo de enfrentarse a las críticas después de emitirse su documental completo porque sabe que siempre será atacada por un motivo u otro. «A los que no les gustamos ya, no les vamos a gustar ahora, ni nunca. Soy consciente de ello y no intento gustar a todo el mundo, que eso es un gran error. Los haters siempre van a encontrar algo por lo que criticarme, así que me da igual», declara en ‘La Razón’ mientras defiende que nunca ha tenido en cuenta los comentarios que solo buscan hacer daño y no son constructivos.