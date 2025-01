Malasmadres on Tour agota sus entradas en Málaga: «Vamos a crear una verdadera revolución»

La gira de Malasmadres On Tour, que ha recorrido toda España durante este pasado año 2024, finaliza su exitosa gira en Málaga tras reivindicar durante 5 eventos y ante más de 6.000 personas que ¡la hora de cuidarse ha llegado! El último show tendrá lugar este jueves en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, un evento que ha agotado rápidamente las entradas en la ciudad andaluza después del éxito cosechado en Zaragoza, Madrid, Barcelona, La Coruña y Valencia. «Vamos a crear una verdadera revolución porque en una sociedad donde no se cuida a las madres, nosotras nos hemos propuesto hacerlo», ha dicho la fundadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, quien considera que este tour tiene una premisa muy clara: el de atenderse a una misma, porque cuidarse no es un privilegio, sino un derecho de todas las madres.

Según las propias organizadoras, este evento, referente del movimiento de mujeres y madres, busca desmitificar la maternidad y dar a conocer hábitos saludables que permitan a una madre pensar también en su bienestar físico y mental.

En esta ocasión, la Malamadre jefa -como ha sido denominada Laura Baena por su comunidad- dirige un tour que cuenta sobre el escenario con dos expertas y amigas que le acompañarán durante toda la gira: la periodista Cristina Villanueva y la psicóloga Silvia Congost. Con ellas reflexiona sobre la importancia que tiene en las mujeres y madres de cuidarse y también liberarse de creencias y cargas pesadas como el sentimiento de culpa. Y es que 9 de cada 10 mujeres se sienten culpables al cuidarse cuando llega la maternidad porque piensan que así restan tiempo a la atención de sus familias.

Por ello, Malasmadres On Tour La Hora de Cuidarse con DKV se ha propuesto darle la vuelta a esa cultura haciendo ver que es una virtud, y no un error, priorizarse y dedicarse a una misma parte de su tiempo.

El Club de las Malasmadres, junto a DKV, lleva seis años de gira con un proyecto cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar a toda la población, y sobre todo a las mujeres que son madres, sobre la importancia del autocuidado. En la gira de este año, el propósito es llegar a muchas más mujeres, y de muchas ciudades diferentes, con tal de conseguir borrar ese sentimiento de culpa que impide llegar, en muchas ocasiones, a un bienestar pleno tanto física como mentalmente cuando una mujer es madre.

Las entradas para Málaga están agotadas. Este año parte del beneficio de la entrada será solidaria y se destinará al servicio de atención psicológica gratuita, el Teléfono Yo Me Cuido, de la Asociación Yo No Renuncio de Malasmadres. Con cada entrada, todas las asistentes recibirán el kit de Malamadre necesario para vivir un día de autocuidado y tiempo para ellas.

Así es el show de Malasmadres On Tour

Toda una declaración de intenciones para que la M de Madre no aplaste a la M de Mujer. Así es cada show. Un encuentro para la reflexión y el desahogo; para cuidarse, malamadrear y pasar un rato divertido. Hay humor, hay reivindicación, invitadas y mucha interacción con las Malasmadres que asistan.

Con un monólogo, que también deja cabida a la improvisación, Laura Baena desmitificará la maternidad y se reirá de sus intentos fallidos de ser una madre perfecta. Por su parte, Silvia Congost y Cristina Villanueva ofrecen consejos y dan sus impresiones sobre todas las consideraciones que se propongan en el show.

Durante el evento, también se reflexiona sobre la educación digital, presentando el proyecto Family Game, junto a Movistar, que tiene como objetivo educar en un uso responsable de la tecnología.

Y tras el show habrá un rato de ‘Malamadreo’, un espacio para tomarse un vino de la denominación de origen Somontano y un cóctel ofrecido por Doña Col Catering, que permite a las participantes conocerse y crear nuevas redes.

Malasmadres On Tour cuenta con la colaboración, un año más, de DKV. Además, IKEA se une en esta aventura montando el escenario al más puro estilo Malasmadres, con el icónico ya baño confesionario. Melia Rewards proporcionará el espacio de desconexión de las Malasmadres y del equipo durante las seis paradas, y Renfe será el tren oficial de la gira.

El evento también cuenta con la colaboración de Impromadrid, compañía especializada en la improvisación teatral, con más de 20 años de experiencia.

El Club de Malasmadres es una comunidad emocional y un movimiento social de Malasmadres con mucho sueño, poco tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Nace en 2014 con el objetivo de desmitificar la maternidad y romper con el mito de «la madre perfecta». Lucha por un nuevo modelo social de madres, que no quieren renunciar a su carrera profesional y tampoco quieren renunciar a ver crecer a sus hijos e hijas. La comunidad aglutina ya a más de un millón de seguidoras.