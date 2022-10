Loli, Gipsy Kings, relata el calvario que ha vivido por una operación estética

Loli Navarro es conocida en la pequeña pantalla por su aparición en los ‘Gipsy Kings’ y saltó a los titulares hace unas semanas por una supuesta negligencia durante una operación estética a la que se sometió en una clínica de Turquía. Ella quiso denunciar todo lo que sufrió a consecuencia de una liposucción que acabó en una infección respiratoria grave.

La operación estética que casi le cuesta la vida a Loli Navarro

El marido de Loli Navarro, conocido por muchos seguidores del programa como ‘El prestamista’ contó más detalles sobre la salud de su mujer y cómo había sido su experiencia en la clínica. Su diagnóstico fue grave y ahora Loli cuenta por todo lo que pasó a raíz de esa operación estética.

Al pensar en toda esta situación, el primer nombre que aparece es Soraya, la directora de marketing del centro clínico en cuestión. Este se ha repetido varias veces en la historia por la vinculación que tiene con la presunta negligencia que acabó en un diagnóstico grave para Loli. Soraya fue la que convenció a la afectada para operarse en Turquía, pero no estuvo para su cliente durante el postoperatorio y después de lo sucedido, estuvo un tiempo sin aparecer.

Por suerte, ahora Loli se encuentra en España y está fuera de peligro, pero contaba en ‘Deluxe’ que aún tenía alguna secuela física del calvario que había pasado semanas atrás. Estuvo un total de 20 días ingresada y muchos de ellos se encontraba grave. Cuando todo pasó, quiso contar su historia en Mediaset, pues ella solo pensaba someterse a una operación estética y acabó viviendo una situación de vida o muerte.

Soraya, una pieza clave en la relación con la clínica

«Conocí a Soraya Escaño por TikTok y ella me habló de tal manera que me pareció todo correcto. Yo vi que todo aquello iba muy rápido y la segunda prueba no me la hizo por falta de tiempo. Me dio un enaltyum y un poco de agua, justo antes de la operación, ya que se dio cuenta de que me estaba echando para atrás.» . Explicó cómo empezó a tener interés por esta intervención en Turquía, así como el presentimiento de que la cosa no iba a salir de la manera deseada. Una desconfianza que no la acabó frenado de ir a la clínica para operarse.

«Su trabajo es engañar a la gente. Yo fui a ponerme culo y he venido con un culo y el pulmón destrozado. Me ha provocado un edema pulmonar. No le echo la culpa a ella porque ella no me ha operado y me podría haber pasado en España» continuaba la mujer de Joaquín Fernández. No obstante, sí que quiso lanzar un mensaje a la audiencia para contar la realidad de la situación y condenó el comportamiento de la clínica donde fue intervenida por la comunicación de estos con los familiares de la afectada y su estado de salud después de la operación.

Una situación delicada que puso en juego la salud de una mujer, la familia se sintió desamparada por la situación e incluso ella misma comentaba que pensaba que se iba a morir al ver su estado. Ahora, denuncia esta experiencia y muestra su caso al público, para que puedan saber lo que pasó.