Lo que llega el fin de semana no es normal: el portavoz de la AEMET lanza la alerta para estas zonas de España

El portavoz de la AEMET lanza una importante alerta para estas zonas de España, será mejor que nos preparemos para este fin de semana. No es nada normal lo que tenemos por delante y puede acabar convirtiéndose en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Tenemos por delante una serie de novedades que hasta la fecha no habíamos tenido en consideración. Este puente para algunos estará marcado por un tiempo que nadie hubiera imaginado.

Tenemos por delante una serie de novedades que se traducen en un tiempo que quizás no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de planes que estarán muy marcados por este tiempo que quizás no esperaríamos. La AEMET no duda en apostar claramente por un fin de semana en el que tendremos que estar muy pendientes de una previsión del tiempo en el que todo es posible. Este fin de semana en el que muchos empezarán las vacaciones, nos enfrentaremos a una serie de novedades que pueden ser claves y que acabarán siendo una realidad.

Este fin de semana lo que llega no es normal

No es nada normal lo que está a punto de llegar, estamos ante una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante en todos los sentidos. La entrada oficial a un verano que traerá sorpresas inesperadas ha hecho que los expertos no dudan en lanzar una importante alerta.

Uno de los responsables de la AEMET no ha dudado en lanzar una importante alerta que pone los pelos de punta. Por lo que, habrá llegado el momento de poner algunos ingredientes sobre la mesa, con algunas novedades que nos hacen replantearnos los planes de estos días.

Nos tendremos que preparar para lo peor en unos días en los que el verano llegará a paso firme y con algunas novedades que acabarán siendo las que nos acompañarán en estos momentos. Es hora de empezar a atender a las alertas de una AEMET que prepara la operación salida a la que tendremos que enfrentarnos.

Será el momento de empezar a preparar la ropa y los planes de unas vacaciones que pueden llegar con la mirada puesta a una situación poco común en estos días que tenemos por delante.

La AEMET lanza esta alerta a estas zonas de España

Será mejor que estemos muy pendientes de lo que dicen los expertos de la AEMET, lo que está por llegar no es nada habitual. Este fin de semana, un poco más largo de lo que sería habitual, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden tirar por tierra nuestro día a día.

Hay algunas zonas que están en serio peligro, tal y como advierte desde su web la AEMET: «En la mayor parte del país se prevé al principio un tiempo anticiclónico estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas en el tercio oriental peninsular, así como nubosidad baja matinal con probables brumas y nieblas en Galicia y litorales del Cantábrico, donde podrían ser más persistentes. También se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias. Por la tarde se prevé el desarrollo de abundante nubosidad de evolución con chubascos y tormentas en amplias zonas del interior peninsular, menos probables en el suroeste, y con mayor intensidad en montañas del centro y norte, así como en interiores del tercio este y del extremo norte, donde podrían ser localmente fuertes.

Posible calima ligera en el suroeste peninsular y en las islas Canarias orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en Huelva y en el norte de Galicia, con aumentos en el resto del área cantábrica y cuadrante noroeste, así como en los litorales del Mediterráneo. Pocos cambios en el resto. Se espera superar los 34-36 grados en la mayor parte de la mitad sur y nordeste peninsular, así como en zonas de la meseta Norte y en puntos del extremo noroeste y del Cantábrico, sin descartarse en Baleares; rebasándose los 38-40 en depresiones del nordeste y en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica. Para el caso de las mínimas predominarán los cambios ligeros, con aumentos en el tercio este peninsular y Baleares, más acusados en el Ebro, y descensos en el resto. Sin cambios en Canarias.

Soplará levante en el Estrecho y alisios en Canarias con probables intervalos de fuerte. En el resto, los vientos serán flojos en general, con cierzo en el Ebro rolando a este, vientos variables en el Cantábrico, predominio del noroeste en Galicia tendiendo a este y sur, componentes que predominarán en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Posibles tormentas y chubascos localmente fuertes en interiores del tercio este y en el extremo norte peninsular. Temperaturas máximas significativamente elevadas en la mayor parte de la mitad sur y del tercio nordeste peninsular, así como en la meseta Norte y en puntos del extremo noroeste y del Cantábrico».