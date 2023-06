Lo peor que ha visto en su vida un reportero de Callejeros: «Ya lo he visto en España»

Un reportero de Callejeros ha revelado qué es lo peor que ha visto en su vida y ha dado con un dato escalofriante, ya lo ha visto en España. Los reporteros de este programa están acostumbrados a todo, han visto mil y una formas de vivir por todo el mundo, pero lo de este hombre pone los pelos de punta. Un estilo de vida que se repite una y otra vez y que ha revelado un problema social que ya se aprecia en nuestro país.

Federico Cardelús era uno de los reporteros del mítico programa de la Sexta “Callejeros viajeros”, ha revelado en ConPdePodcast, una de sus peores experiencias frente a las cámaras. Lo inusual es que pasó en Tokio, Japón, un país que este hombre nunca olvidará y cuya moda llega ahora a nuestro país.

Según relata en este podcast: “Muchos japoneses, encorbatados, empresarios, ejecutivos, lo que sea, van a cenar, beben, algunos beben de más, se emborrachan, y yo de verdad literal, veía a muchas personas de este perfil boca arriba como garrapatas, borrachos casi sin poder moverse, con el maletín aquí al lado, y la gente los sorteaba”.

Era algo que no sorprendía a nadie, sino más bien todo lo contrario. Había todo un protocolo marcado que hacía que fuera algo común de ver que solo sorprendía a este reportero español y a los turistas que pasaban por la zona. Tal y com dice este hombre: “Pasaban a su lado y alguien, al tiempo, se aceraba a ese señor, lo levantaba, pasaba un taxi, la puerta de estas que se abren solas, lo metían en el taxi y se iban”.

Lo peor de todo es que estos hábitos ya parece que han llegado a España después de muchos años siendo costumbre en Japón. La pandemia y las restricciones han causado estragos, con la restauración en peligro. Estos años parece que todo ha cambiado y en determinados comportamientos se percibe.

Ha relatado en este podcast que: “Es verdad, lo decía: esto en España no pasa, los españoles no somos así. Los españoles somos más.., pues lo he visto ya”. Un problema social que aparece ya en algunas partes del país, siguiendo el modelo japonés de beber después del trabajo.