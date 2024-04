Lara Álvarez opina sobre el papel que juega Laura Madrueño en ‘Supervivientes 2024’

Lara Álvarez ha explicado que decidió dejar ‘Supervivientes’ para vivir otras aventuras dentro de Telecinco. La cadena presentó varios proyectos y le ofreció algunas posibilidades de evolucionar, pero la comunicadora considera que no estaban «en la misma línea» y ha optado por poner fin a su relación laboral con Mediaset. Ahora está disfrutando de una etapa distinta y quiere que sus seguidores sean conscientes de todo lo que ha pasado para que no haya rumores ni circulen teorías falsas. Asegura que no ha tenido ningún problema con sus antiguos jefes, simplemente se ha dado cuenta de que necesitaba vivir otras experiencias.

Lara Álvarez insiste en que Laura Madrueño es una buena opción para sustituirla en ‘Supervivientes’. Recordemos que la meteoróloga conduce las galas desde Honduras, un papel que antes ocupaba Lara. Esta última le desea lo mejor e insiste en que fue ella la que dejó el programa, por eso no tiene ningún tipo de rencor hacia Madrueño, al contrario. Considera que está desempeñando muy bien sus funciones y por eso la audiencia la respalda. Según su opinión, también tiene mucho que ver la buena sintonía que ha creado con Jorge Javier Vázquez. Forman un buen equipo y esta complicidad cruza la pequeña pantalla.

«Sé que están con buenos datos de audiencia, con una gran acogida de los espectadores y el triunfo de ese formato que tanto quiero va a ser siempre una alegría para mí», ha declarado Lara. La presentadora conoce perfectamente cómo funciona la televisión y sabe que el foco está puesto en ella, por eso ha aprovechado para lanzarle flores a Jorge Javier Vázquez. Hay que señalar que el catalán ha estado un tiempo lejos de Mediaset. La desaparición de ‘Sálvame’ y la posterior cancelación de ‘Cuentos Chinos’ se convirtieron en un tormento para él, pero ahora la suerte vuelve a estar de su lado.

Lara Álvarez aplaude a Jorge Javier Vázquez

Lara ha sido el espíritu de ‘Supervivientes’ durante muchos años. Las conexiones que ha protagonizado desde Honduras han marcado un antes y un después. La empatía que demostraba con los concursantes fue aplaudida de forma unánime por la audiencia, por eso hay tanta gente que ahora le echa en falta. Sin embargo, ella insiste en que Jorge Javier y Laura Madrueño son capaces de continuar con el programa sin ninguna complicación. De hecho se alegra profundamente del regreso del catalán.

«La vuelta de Jorge, que adoro, que quiero con locura y que, al final, toda la alegría que pueda sentir él va a ser motivo también de la mía», ha comentado a través de sus redes sociales. Insiste en que está muy orgullosa de la evolución que ha seguido el reality. Una evolución que en parte es responsabilidad de Madueño, quien se ocupa de las galas desde Honduras por segundo año consecutivo. «Laura, yo creo, que está entusiasmada con su papel en ‘Supervivientes 2024’ y creo que así lo transmite con su sonrisa», ha declarado Álvarez.

Las palabras de Lara hacia Laura Madrueño han sido muy positivas. «Hay una cosa que tienen de magia los formatos en televisión y es que cada uno tiene que darle su esencia, su punto. Yo puedo haber vivido un ‘Supervivientes’, seguramente Laura esté viviendo otro y Raquel, en su momento, vivió otro». Esta generosidad ha tenido un buen recibimiento en las redes sociales. Los usuarios han aplaudido la sinceridad de la presentadora, a quien consideran una pieza fundamental para entender el mundo del entretenimiento.

La nueva etapa de Laura Madrueño

Lara Álvarez está disfrutando de una nueva etapa que le llena de ilusión. De momento no ha querido dar demasiados detalles para no adelantarse a las circunstancias, pero asegura que tomó la decisión de abandonar Telecinco contando con la aprobación de su entorno. La cadena también comprendió que quisiera seguir creciendo, así que no le pusieron ningún obstáculo. «Tomé la decisión desde una parte muy personal, pero he tenido respaldo. Tengo proyectos ilusionantes encima de la mesa y la oportunidad de elegir».

La presentadora quiso dejar ‘Supervivientes’ porque para ella también gira un concurso muy duro. Recordemos que tiene que estar alejada de su familia durante tres meses y la vida que lleva en Honduras no tiene nada que ver a las costumbres que tiene en España. Apenas puede salir del hotel y tiene que adaptarse a unas circunstancias que han terminado desgastándola. Abandonar el reality de supervivencia le ha ayudado a descubrir nuevas oportunidades lejos de la televisión. «Me he dado cuenta de que hay más mundo después de la televisión. Hay un sinfín de oportunidades fuera de la pequeña pantalla», comenta durante una entrevista recogida por ‘El Periódico’.

«Al final, la evolución de mi carrera profesional no iba en la línea que yo quería en ese momento», explica cuando le preguntan por su salida de Mediaset. «Lo que escoja quiero que vaya en la línea de mi persona, mis valores y la dirección que quiero seguir». Insiste en que hay proyectos extraordinarios que no tienen nada que ver con la televisión y que le producen el mismo entusiasmo. Está encantada con su nueva vida y muy orgullosa del cariño que está recibiendo por parte de los espectadores.