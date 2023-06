Una joven famosísima colaboradora de Telecinco busca ayuda por miedo a que su madre se muera

Conmoción en Telecinco. Una de las colaboradoras más queridas se ha lanzado a las redes sociales porque su madre está enferma y necesita ayuda. El público se ha quedado sin palabras al descubrir la situación. La noticia ya se conocía, pero nadie sabía en qué punto estaba la enfermedad. La afectada, que también es un rostro muy conocido, tiene cáncer. Concretamente padece polictemia vera, un cáncer muy delicado que provoca que la sangre se espese y exista elevado riesgo de coagulación. La famosa ha asegurado que si su madre no se medica “puede sufrir un ictus o producirse la muerte”.

La identidad de la famosa

Estamos hablando de Sofía Suescun y de su madre Maite Galdeano. Ambas se hicieron conocidas gracias a ‘Gran Hermano’ y han estado saltando de programa en programa hasta convertirse en estrellas. La vida le ha dado un gran susto a Maite. Le han detectado cáncer en la sangre y necesita medicarse, pero su hija asegura que los fármacos no son fáciles de encontrar. Ha aprovechado su influencia en las redes para denunciar la situación e intentar que las autoridades pertinentes tomen medidas.

“No me puedo creer lo que está pasando. Nos estamos volviendo de urgencia a Madrid por algo muy grave. Ahora mismo mi prioridad es llegar a casa cuanto antes”, ha empezado diciendo la influencer. Sus seguidores se han asustado al leer el mensaje. “Mi madre se encontraba mal y apenas le quedaba medicación. Ha ido a varias farmacias en busca de ella y en ninguna la tienen. Hablamos de un tratamiento que de no tomarlo puede sufrir un trombo, un ictus e incluso producirse la muerte debido al cáncer que padece”.

El novio de Sofía Suescun pasa a la acción

Sofía Suescun ha explicado que su novio Kiko Jiménez, colaborador de Telecinco e influencer, se ha desplazado a varios centros. En ninguno ha encontrado la medicación. Sofía está asustada y no entiende que algo así pueda suceder porque el peligro es máximo. Por suerte ella cuenta con un altavoz importante y puede denunciar la situación y conseguir ayuda, pero ¿qué pasaría si no fuera famosa?

“Estoy en todo momento en contacto con ella por teléfono porque estoy muy preocupada y no sé qué puedo encontrarme cuando llegue. De camino, Kiko está llamando a muchas farmacias de Madrid, incluso al propio laboratorio y estamos alucinando. Es vital, no hay alternativas. Necesitamos Hydrea como sea. Por favor, quien pueda ayudarme que me diga”. Sofía está completamente desesperada.

La preocupación de Sofía

La influencer está muy preocupada. Ha explicado que a Maite Galdeano le queda poca medicación y necesita cuanto antes más pastillas. “Le quedan seis cápsulas y son dos por día, por lo que tendría para tres días. Me estáis escribiendo en masa muchos con que no la encontráis en ninguna parte y otros me dais puntos concretos donde todavía queda stock. No se suministra a farmacias desde el 14 de mayo, como habéis escuchado en la llamada”. Sofía ha recibido mensajes confusos y no sabe a qué hacer caso.