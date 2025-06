Jorge Rey revienta el verano y confirma que no estamos preparados para lo que llega a España: «A partir del lunes…»

Confirma que no estamos preparados para lo que llega a España a partir del lunes, Jorge Rey revienta el verano. Deberemos estar preparados para afrontar un destacado cambio de ciclo ante lo que estamos a punto de vivir, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia importante. Tocará ver qué es lo que nos está esperando con ciertas novedades que hasta el momento no pensábamos que tendríamos por delante.

Con alguna que otra novedad sorpresa que tenemos por delante, lo que llega, puede ser algo para lo que no estamos preparados. Las Cabañuelas son un método que ha sabido decirnos en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que marque esta recta final de la primavera. Tendremos que esperar lo inesperado, este mismo lunes los cambios serán más que evidentes, pero, lo peor, podría llegar en breve en este camino que hasta la fecha no esperaríamos que tuviéramos por delante. Jorge Rey no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando.

Revienta el verano Jorge Rey y confirma lo que llega

Las Cabañuelas han sido el único sistema que parece que nos ha dado la capacidad para poder saber en todo momento qué es lo que puede pasar. Son jornadas en las que tendremos que empezar a visualizar un importante cambio que puede darnos más de una sorpresa.

El experto en el tiempo no ha dudado en darnos más de un acierto en unos días en los que las lluvias parecían imposibles. Lo hemos visto en estos días pasados en los que el mal tiempo se ha convertido en una dura realidad que nos ha golpeado con mucha fuerza.

Por lo que, habrá llegado ese momento en el que tocará ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que la inestabilidad parece la orden del día. El joven que predijo la llegada de Filomena, parece que tiene muy claro qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que todo es posible.

Es momento de empezar a hacer planes y de ir viendo qué es lo que pasará en unos días en lo que el mal tiempo puede acabar imponiéndose de forma significativa.

Esto es lo que va a pasar a partir del lunes

Las lluvias van a empezar a ganar terreno a partir de este mismo lunes, después de un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen estos próximos días.

Tal y como nos explica Jorge Rey vamos a sacar el paraguas en breve, de la misma forma que lo hace la previsión de AEMET: «En la Península se prevé el paso de una vaguada atlántica y la probable formación de una pequeña dana en el sur. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en Galicia y Cantábrico, nubes medias y altas en el resto de la Península, sin descartar nubes bajas matinales en los valles atlánticos y, a partir de mediodía, nubosidad de evolución en el interior. Así, son probables precipitaciones en el extremo norte, meseta Norte, Ibérica y extensas zonas aledañas, menos abundantes que en días anteriores, con posibilidad de afectar a gran parte del resto de la mitad norte y al sudeste. Pueden acompañarse de tormentas probables en montaña y aledaños del centro y tercio oriental, aunque no se descartan en otras zonas de la meseta Sur y tercio oriental, incluso en forma seca. Se prevén localmente fuertes en el este y sur de la meseta Norte, así como entornos de la Ibérica oriental y Béticas orientales. En los archipiélagos predominarán nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas en los nortes de Canarias y sin descartar algún chubasco aislado en las islas montañosas»-

Siguiendo con la misma previsión: «Probables bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro. litorales sudeste y Baleares. Calima débil en retirada en el este de la Península, Melilla y Canarias.

Las temperaturas continuarán en descenso en gran parte del país y se pondrán en valores normales. No obstante, en amplias zonas del tercio norte peninsular y litorales canarios aumentarán las máximas, aunque es poco probable que se alcancen los 34 grados. Predominarán vientos de componente oeste, aunque empezarán de componente norte en el norte y de levante en el área mediterránea oriental. Soplarán más intensos en litorales, con intervalos de poniente fuerte en el Estrecho y Alborán. En Canarias soplará alisio con algunos intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas en estas partes del país: «Las temperaturas alcanzarán valores normales en casi todo el país. Tormentas localmente fuertes en el este y sur de la meseta Norte, así como entornos de la Ibérica oriental y Béticas orientales».