El puente más esperado, el de Halloween o Todos los Santos, puede verse amenazado ante una previsión del tiempo, la de Jorge Rey, que pide que nos preparemos. Este experto que, en su día, no dudó en advertir a toda la población de lo que estaba a punto de llegar, no se corta ni un pelo y nos lanza un serio aviso ante lo que llega. De momento, no se ha equivocado y siempre ha dado en el clavo en todo lo que ha hecho.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de cambios que tenemos por delante y que puede llegar a ser lo que marcará una diferencia significativa. Tal y como estamos viendo en este último fin de semana de octubre, lo que tenemos por delante puede llegar a ser un importante cambio que nos golpeará de lleno. Habrá llegado el momento de ver un poco más lo que nos está esperando. Se avecina una importante transformación para lo que debemos estar totalmente preparados, toma nota de lo que nos está esperando.

No se corta y pide que nos preparemos para lo que llega

Lo que llega puede acabar siendo lo que marque un antes y un después, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega y en cómo podemos afrontarlo. De una forma o de otra, tenemos que empezar a pensar en crear un pequeño detalle que puede ser lo que marcará la diferencia en todos los sentidos.

Este joven utiliza el método de las cabañuelas que es un sistema que realmente nos ha dado algunas novedades destacadas. Una situación cambiante que puede acabar siendo el que marque un antes y un después desde distintos puntos de vista.

Siendo uno de los que suele empezar a decir lo que está a punto de pasar, antes de lo esperado. Debemos empezar a visualizar lo que está por llegar, de la mano de una serie de cambios que pueden ser fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado.

Debe empezar a llegar un marcado otoño que nos sumergirá en lo peor de una época del año en la que la inestabilidad es siempre un problema. Si tienes planes para este puente será mejor que te prepares para todo lo que llega en estos días.

Jorge Rey revienta el puente más esperado

La situación de inestabilidad que tenemos este fin de semana puede alargarse con el tiempo, hasta llegar a unas cifras que pueden ser las que marquen un antes y un después. Habrá llegado el momento de empezar a visualizar lo que está a punto de llegar en estos días que tenemos por delante.

La AEMET le ha dado la razón a este experto que lleva tiempo advirtiendo a la población de lo que está por llegar. Afrontamos una serie de cambios que quizás nos acaben sorprendiendo con unas cifras que no son nada normales. Nos empezamos a preocupar ente unos cambios que quizás hasta ahora no habíamos imaginado.

Tal y como nos dice la previsión del tiempo de este fin de semana: «Es probable que una DANA afecte a la Península y Baleares, con probables precipitaciones casi generalizadas en la mitad norte, interior sudeste, Baleares y Melilla, sin descartar el resto de la Península. Pueden ser abundantes en el norte, centro y nordeste, incluso localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico, Ibérica norte y litorales de Cataluña y Levante, así como Baleares. No se descarta nieve en los principales sistemas montañosos, con cotas de 1600/2000 m. En Canarias son probables precipitaciones en el norte de las islas montañosas, pudiendo ser abundantes.

Las temperaturas es probable que aumenten en las vertientes cantábrica y atlántica, descendiendo en el tercio oriental y área mediterránea, con pocos cambios en el resto.

En Península predominarán vientos de componentes norte y oeste, rolando a nordeste en Galicia. Sudoeste en Baleares. En Canarias alisio con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes».

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en todo lo que pasará. Son tiempos de cambios y de relativa inestabilidad. El otoño está dando mucha guerra, con unas lluvias que se han ido incrementando con el paso del tiempo.

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes y/o persistentes en el Cantábrico, Ibérica norte y litorales de Cataluña y Levante, así como Baleares». Tocará tener a mano el paraguas y empezar a prepararnos para dar un fuerte golpe a algunos cambios significativos que vamos a ver llegar.

La previsión del tiempo que tenemos por delante, puede ser la que nos haga rectificar ante determinados cambios de ciclo que tenemos por delante.