España se prepara para una nueva DANA: la alerta más preocupante de la AEMET

Llega el peor golpe del otoño, España se prepara para una nueva DANA y la AEMET lanza un duro aviso. Estamos viviendo unos días en los que la realidad puede superar a la ficción en muchos aspectos. Debemos empezar a cuidar un poco más todo lo que tenemos por delante y la manera de afrontarlo. Sin duda alguna, debemos empezar a pensar en lo que está por llegar y en todo lo que podemos empezar a visualizar a largo plazo.

Sin duda alguna, España debe tener por delante una serie de detalles que pueden ser los que nos hagan reaccionar a tiempo. Debemos pensar en una situación que puede hacer que estemos más cerca del invierno de lo que realmente pensábamos. Con la mirada puesta a estos cambios que quizás nunca hubiéramos pensado que llegarían en uno de los fines de semana más complicados. La espera de un fenómeno poco común que quizás hasta ahora no habríamos imaginado en todos los sentidos. Por lo que, tenemos por delante algunos cambios significativos que debemos empezar a visualizar a largo plazo, pero en especial estos días.

Se prepara España para recibir el peor golpe

Estos días que tenemos por delante, debemos empezar a prepararnos para recibir un golpe de lo más duro. Por lo que, es mejor que tengamos ya la ropa de abrigo lista para la acción. Seguramente encontraremos un destacado cambio de ciclo que podría acabar siendo el que se adapte a nuestras necesidades.

Es hora de ver qué nos está esperando y la manera en la que deberemos afrontar una situación cambiante. De las altas temperaturas pasaremos a un marcado descenso de las temperaturas y una DANA que puede llevarnos a vivir una anomalía térmica que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

De lo más alto, se puede pasar a lo más bajo, por fin, los 0 grados puede que sean una realidad, pero cuidado, además de este marcado descenso de las temperaturas, esta masa de aire frío no llegará sola. La alerta ante una serie de elementos que quizás acabarán siendo una realidad, será la que golpee con fuerza lo que tenemos por delante.

Una serie de cambios que quizás hasta ahora no teníamos en mente, estaremos más cerca del invierno de lo que deberíamos imaginar. Sin duda alguna, es hora de ver qué nos depara la previsión del tiempo de este fin de semana.

Esta es la alerta más preocupante de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en dar algunas directrices importantes sobre la DANA que está a punto de llegar. Son días en los que quizás hasta ahora no habíamos percibido este importante cambio de ciclo que quizás hasta ahora no teníamos en mente, pero es una realidad.

La previsión del tiempo se irá complicando a medida que se acerque el fin de semana, momento en el que las alertas se multiplicarán. La AEMET tiene claro lo que nos espera: «En Península y Baleares, un frente acabará de recorrer el este peninsular y el archipiélago dejando abundante nubosidad con precipitaciones y tormentas en el nordeste peninsular y área mediterránea norte, sin descartar que lleguen a localmente fuertes y/o persistentes, de forma más probable en Huesca, Lleida y el litoral sur de Cataluña, ni que se produzcan de forma ocasional en otros puntos del Levante. En general tenderán a menos a lo largo del día. Asimismo, se prevé una situación de inestabilidad postfrontal en el extremo norte, con chubascos afectando a Galicia y al entorno cantábrico. Con mayor incertidumbre, es posible que una baja aislada acabe situándose al oeste de la Península, pudiendo dejar precipitaciones en otros puntos de la Península, especialmente del suroeste peninsular. Posibles nevadas en montañas del cuadrante noroeste con una cota de 1400-1800 metros y en Pirineos en cumbres. En Canarias se prevé que la cola de un frente deje un predominio de cielos nubosos con abundantes precipitaciones, que podrían ser moderadas en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartarse, de forma menos intensa, en el resto».

Tendremos que preparar el abrigo porque ya llega el frío: «Las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente en áreas del interior sureste peninsular, y exceptuando en Galicia donde predominarán los aumentos. Posibles heladas débiles en montañas de la mitad norte, más probables en la Cantábrica. Se espera que soplen vientos de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, más intensos en litorales, con probables intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en el Cantábrico, costa norte de Galicia y Alborán. Alisio en Canarias también con probabilidad de intervalos de fuerte y de rachas muy fuertes». Será un fin de semana en el que parecerá que no sólo se cambie la hora, sino que también cambiaremos de golpe con la estación.