Jorge Rey avisa: sólo una zona de España se libra de la lluvia y las tormentas

El duro aviso de Jorge Rey sólo habrá un punto de España que se libra de la lluvia y las tormentas, estamos ante un cambio de tiempo que puede ser clave. Una situación que se va complicando por momentos a las puertas de una nueva estación.

El verano está a la vuelta de la esquina y con él las altas temperaturas que tenemos en este momento. Eso sí, con la ayuda de una serie de elementos que son claves, nos enfrentamos a un importante cambio. Jorge Rey nos explica directamente qué nos espera.

El duro aviso de Jorge Rey

La realidad es que solo hay una zona de España que se libra de unas lluvias que serán una contante e irán acompañadas de tormentas. La situación parece que se complica por momentos y nos deja un cambio que puede llegar a ser el que marque la diferencie en todos los sentidos.

El tiempo este mes de junio nos está dejando una serie de elementos que son fundamentales y que quizás no hemos tenido en cuenta. Tal y como dice Jorge Rey en su canal del tiempo, hasta la llegada de San Juan, prácticamente no tenemos el verano cerca. Es la fecha límite que bien nos dice qué nos esperará.

Estamos ante un cambio de estación y eso siempre significa inestabilidad. De una forma o de otra, afrontamos una situación que puede llegar a ser especialmente complicada. Desde los más de 30º de la semana pasada, hasta un marcado descenso al que nos enfrentamos en estas fechas.

Sin duda alguna estamos ante un cambio de ciclo que podría acabar siendo el que nos invite a volver a sacar la chaqueta y a olvidarnos por unos momentos de un tiempo que parecerá que nos hace retroceder. De una manera o de otra volveremos a buscar un momento en el que todo es posible.

Un cambio de situación nos está esperando. Siguiendo el método de las cabañuelas, llegará un momento en el que se romperá el ciclo de estas lluvias y volveremos a la estabilidad. En general, nos espera un verano que acabará siendo menos lluvioso de lo esperado, aunque aún es prono para saber qué nos está esperando. Sólo expertos como Jorge Rey se aventuran con unas previsiones que nos sirven de guía. Esto es lo que está por llegar.

Sólo una zona de España se libra de las tormentas y lluvias

MAPA 1️⃣ – Prob. de precip. ≥ 2L HOY SÁBADO 8

MAPA 2️⃣ – Prob. de precip. ≥ 10L HOY SÁBADO 8

MAPA 3️⃣ – Prob. de precip. ≥ 2L HOY SÁBADO 8 en las Islas Canarias, donde apenas lloverá#8dejunio #tormentas #tormentasespaña #meteo pic.twitter.com/cB9eZm5eTv — 𝙅orge 𝙍ey (@eltiempoconjr) June 8, 2024

El experto Jorge Rey se hizo famoso por predecir la llegada de Filomena y lo hizo con total exactitud. Siendo muy claro sobre lo que nos estaba esperando. Hoy en día sigue diciéndonos sin pelos en la lengua lo que nos espera en cuestión del tiempo. Su última predicción coincide directamente con la de la AEMET.

La previsión del tiempo de estos expertos no deja lugar a dudas: «Se prevé que continúe una situación inestable el tercio sudeste y extremo nordeste peninsulares, con cielos nubosos y precipitaciones. En general serán de carácter más débil al principio para, por la tarde, con nubes de evolución, tender a generalizarse e intensificarse en forma de chubascos acompañados de tormenta, pudiendo llegar a localmente fuertes en áreas de la mitad nordeste de Cataluña y, especialmente, en el interior sudeste peninsular. De forma menos probable e intensa pueden darse en Baleares y resto de áreas de la mitad sudeste peninsular. Podrían extenderse también a zonas de Sierra Morena occidental. Asimismo, en el norte de Galicia, vertiente cantábrica, alto Ebro y resto del Pirineo habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas, más abundantes en montaña por la tarde. Por el contrario, no se esperan en el centro y sur de Galicia, meseta Norte y Extremadura, donde se prevén cielos poco nubosos o con intervalos. En Canarias se esperan intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones ocasionales aisladas en las islas montañosas. Probables bancos de niebla matinales en montañas del extremo norte, tercio sur y norte de la Ibérica».

Tendremos que volver a sacar la chaqueta si nos fijamos en la previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas descenderán en el área mediterránea y extremo norte, especialmente interior sudeste, con aumentos en Extremadura y centro. Las mínimas descenderán en general, acusadamente, en Castilla y León».

También aumentará la sensación de frío con la llegada de unos vientos que serán especialmente fuertes en algunos puntos del país: «Se prevé un predominio de vientos de componente norte en la mitad norte peninsular, de componentes norte y este en el norte del área mediterránea, y de componente oeste en el suroeste y Alborán. Vientos flojos variables en el resto. Se podrán dar intervalos de fuerte en litorales del sudoeste de Galicia. Alisios en Canarias.». La AEMET como Jorge Rey sigue pendiente de cada cambio, en una semana que acabará siendo muy distinta de la anterior.