Jorge Rey se adelanta al resto de meteorólogos y ya sabe qué es lo que va a pasar en invierno, lo que nos espera no es nada bueno. La previsión del tiempo para estos días que están por llegar ha dejado a un adolescente que fue capaz de predecir el Filomena en shock. Estamos ante un tiempo que nos sorprende, este verano se han batido todos los récords de altas temperaturas y de lluvias. El invierno no parece que acabará siendo mejor.

La esperada previsión del tiempo de Jorge Rey ha sorprendido a más de uno. Estamos ante unas cifras que son realmente sobrecogedoras. Gracias al estudio de la naturaleza, este adolescente ha sido capaz de saber qué nos espera y lo ha hecho de la mejor manera posible. Con una serie de elementos que ponen los pelos de punto.

Este verano ha sido tal y como predijo Jorge Rey gracias a la observación de las hormigas voladoras, caluroso y húmedo. No había ninguna duda de lo que nos esperaba gracias a los movimientos de estos insectos. Más rápidamente que lo que sería habitual, un indicador de que había algo que no terminaba de encajar.

Este verano se cerrará de una manera nada habitual, con un frío y unas temperaturas que pueden llegar a sorprendernos. Tal y como dice Jorge Rey en su blog del tiempo: “seguramente en España en el mes de agosto acaben penetrando Danas, es decir, borrascas, aire frío aislado fuera de la circulación atmosférica causando la llegada de tormentas fuertes a España”,

Tocará preparar la chaqueta para el mes de agosto y ya tenerla lista para un otoño-invierno que puede marcar todos los récords. Esta vez no por calor, sino ante unas lluvias y un frío intenso que hace tiempo que no vemos. Estos últimos tiempos han sido, salvo, momentos puntuales, muy suaves.

La naturaleza que hace que Jorge Rey acierte en la mayoría de sus predicciones no falla. Tal como dice la sabiduría popular en la que se basa, las avispas no dejan lugar a dudas. “Año de avispas, año de nieves y de ventiscas”. Antes del Filomena hubo un aumento de población de estos insectos que no dejaba lugar a dudas de lo que estaba a punto de pasar.