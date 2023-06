Jorge Rey lanza su último ataque a los expertos: cree que se equivocan sobre lo que pasará en España

Jorge Rey la lanzado un último ataque a los expertos, cree firmemente que se equivocan sobre lo que pasará en España y ha lanzado una nueva previsión. Cuando nadie hablaba de lluvia, Jorge Rey puso fecha a la llegada de los episodios más lluviosos que han ayudado a que dejemos de hablar de sequía en algunas zonas del país. El verano vuelve a ser fuente de debate para este joven meteorólogo y los expertos que han realizado una previsión muy distinta.

Jorge Rey cree que los expertos se equivocan sobre lo que pasará en España

El verano está a la vuelta de la esquina y con él la posibilidad de que llegue un episodio sin precedentes. Esta época del año según los expertos y como no podía ser de otra manera, será calurosa. Pero como el año pasado, con cifras de récord, cada vez hace más y más calor que pone en riesgo la salud de las personas.

El hecho de que en verano haga calor no es una novedad, pero sí que las olas de calor se sucedan de forma regular. Los expertos creen que será un verano más caluroso y seco de lo que sería habitual. Siguiendo con la tendencia de una primavera que ha dejado unas cifras que no son normales.

Los meses de marzo y abril han sido los más secos de este siglo. No es habitual que no llueva en primavera, de hecho, es uno de los motivos de alarma para los expertos que activaron los mecanismos para afrontar una sequía que aún no se había materializado. Sus previsiones eran catastróficas, muy lejos de lo que decía un adolescente que se ha hecho famoso prediciendo el tiempo.

Los métodos tradicionales de Jorge Rey no decían lo mismo, sino más bien todo lo contrario. En sus previsiones Rey tenía muy claro que llovería y sabe que hay una zona del país que verá la lluvia de forma inusual, la naturaleza no se equivoca. La última estocada a los expertos la realizará dando datos de lo que nos espera en verano.

Para Jorge Rey las hormigas le indican que será un verano lluvioso: “Las hormigas voladoras tuvieron el año pasado un comportamiento anómalo, salieron antes de tiempo y eso indica que el verano podría ser más húmedo de lo normal. Al igual que las cabañuelas, que también valorar esa probabilidad”.