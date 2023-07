La AEMET no trae buenas noticias para el inicio de agosto: no tiene sentido lo que le espera a España

La AEMET ha dado una previsión nada buena para el inicio del mes de agosto, no tiene sentido lo que le espera a España. En unos días vamos a vivir un inicio de agosto muy especial, las vacaciones esperadas de muchos españoles que quizás no sean lo esperado. El clima puede jugarles una mala pasada a aquellos que tienen pensadas una serie de actividades al aire libre. Toma nota de lo que nos espera según la AEMET, una previsión plagada de malas noticias.

Así será agosto según la AEMET

El mes de agosto está marcado en el calendario de medio país que lo espera con ganas al ser el que más personas pueden hacer vacaciones. Las empresas cierran sus puertas, en la administración pública no se trabaja y, por lo tanto, es el momento del año para desconectar y disfrutar del aire libre.

Pero, por desgracia, quizás el tiempo no nos acompañe estos días. Hemos tenido un mes de julio que se ha caracterizado por las olas de calor. En agosto el calor debe darnos una tregua, aunque es posible que no sea así. Durante estos primeros días del mes la situación será muy similar a los días anteriores, aunque no se descarta alguna sorpresa de última hora.

Tal como muestra la predicción de la AEMET para los primeros días de agosto: “Asimismo, se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental interior, con posibles chubascos, acompañados de alguna tormenta ocasional, en Pirineos y este de Cataluña, sin descartar la Ibérica oriental o alguna tormenta seca en las sierras del sudeste. En Canarias, intervalos de nubes bajas en el norte de las islas.”

En las Canarias además de nubes bajas, harán acto de presencia los vientos alisios. Siendo una de las zonas del país que recibirá estos primeros días peores noticias, ante un clima que parecerá más propio del mes de septiembre que de un agosto que ya ha dado más de un susto.

En cuanto a las temperaturas: “Las temperaturas ascenderán en los tercios norte y este peninsulares y en Baleares, y comenzarán una tendencia a los descensos en Canarias. Se pueden superar los 34-36 grados en zonas del interior de la mitad sur peninsular, y no se descarta en el sur de Gran Canaria.”