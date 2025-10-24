Jorge Rey activa las alarmas en España por lo que llega el fin de semana a estas zonas: «Irá a más…»

España activa las alarmas de Jorge Rey por lo que llega el fin de semana a estas zonas, será importante estar preparados para lo que está por llegar, un cambio de tendencia que puede ser clave. En estos días en los que tocará estar pendientes de una previsión del tiempo en la que todo puede ser posible. Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente el tiempo nos dará más de una sorpresa inesperada.

Este fin de semana llega un cambio que irá a más en estas zonas del país, España se prepara para recibir el otoño de una forma excepcional. Con una mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible, de unas temperaturas por encima de lo que sería habitual a unas lluvias que pueden llegar a ser hasta torrenciales. Tocará estar pendiente de un cambio de situación que puede cambiarlo todo en estos días libres.

Lo que llega el fin de semana a estas zonas

Estas zonas del país nos obligarán a estar pendientes de un cuelo que trae novedades importantes, la previsión del tiempo de estos días no es nada buena, sino todo lo contrario. Nos espera un cambio que puede acabar convirtiéndose en algo muy diferente.

Este otoño de altas temperaturas, que hasta ahora nos ha afectado de lleno, puede acabar siendo algo muy diferente en estos días. Una situación de cambios que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que todo puede ser posible.

Jorge Rey no duda en lanzar una importante advertencia ante lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Tendremos que estar muy pendientes de una situación que puede acabar siendo cada vez más clara, con ciertos detalles que hasta el momento hubieras ni imaginado.

Es momento de estar atentos a una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que nos hará cambiar de planes en estos días que tenemos por delante. El tiempo será el encargado de permitirnos saber si podemos o no, afrontar claramente lo que puede pasar.

Las alarmas están activadas ante lo que llega, según Jorge Rey

El joven que en su día predijo la llegada de Filomena se ha convertido en viral al descubrirnos qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Estaremos pendientes de una serie de situaciones que pueden ir en aumento.

Además del vídeo viral de Jorge Rey tenemos la previsión del tiempo de la AEMET: «Se prevé que la Península y Baleares se encuentren bajo la influencia de una intensa circulación atlántica con bajas presiones y un sistema frontal estacionario en la mitad norte peninsular que dejará cielos nubosos o cubiertos con predominio de nubosidad media y alta en el sureste y Baleares. Se esperan precipitaciones en la mitad norte peninsular, noroeste de la meseta Sur y de forma más débil y ocasional en el norte de Baleares y resto de la Península, sin que se esperen en el sureste. Los mayores acumulados se esperan en el sur y este de Castilla y León, norte de Cáceres y no se descartan localmente zonas de Aragón próximas a la Ibérica. Es probable que las precipitaciones sean ocasionalmente fuertes y con tormenta en el entorno occidental del Sistema Central y de la Ibérica norte, con acumulados significativos, y no se descartan zonas del sureste de Castilla y León. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, poco nuboso en el resto y nubosidad alta en aumento en el oeste del archipiélago. Probables bancos de niebla matinales en el sistema Central y meseta sur y brumas frontales en la mitad norte».

Siguiendo con la misma predicción del tiempo: «Temperaturas máximas en ascenso en la meseta Sur, centro este, Béticas orientales y Baleares y en descenso en el resto. En las mínimas se esperan ascensos en la mitad norte peninsular y Baleares y ligeros descensos en el resto. Pocos cambios en Canarias. Probables heladas débiles aisladas en el Pirineo. Soplarán vientos de componente sur rolando a norte en el Cantábrico y Galicia y de componentes oeste y sur en el resto de la Península y Baleares. En general moderados en litorales y flojos en el interior con intervalos de moderado en regiones de interior del centro este y del sur. Podrán darse intervalos de fuerte de componente norte en litorales de Galicia. En Canarias viento flojo del noroeste con predominio de brisas».