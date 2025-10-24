Llega una nueva edición del Calendario de Adviento más cervecero

Bigcrafters, la plataforma online impulsada por Estrella Galicia lanza la nueva edición de su Calendario de Adviento cervecero. El equipo de Cultura de Cerveza de la empresa gallega ha seleccionado un año más 24 cervezas perfectas para disfrutar en estas fechas, tanto de las marcas de la propia compañía como de cerveceros artesanos de nuestro país y otros países europeos con los que comparten valores.

24 días, 24 cervezas exclusivas, 24 catas. En línea con la filosofía de la compañía en favor de la divulgación de cultura de cerveza, la experiencia de este Calendario de Adviento se completará con el acceso a videocatas exclusivas que permitirán a los asistentes conocer de primera mano las características y propiedades de cada una de ellas de la mano de los expertos cerveceros de la casa.

Se trata de una experiencia cervecera única para disfrutar a partir del 1 de diciembre que en esta ocasión toma forma de nevera con un diseño exclusivo proyectado por Yarza Twins, reconocidas diseñadoras con prestigio internacional.

Ya a la venta en este link.

Bigcrafters, la tienda online de Estrella Galicia, nació con la idea de sumar paulatinamente a productores artesanos de alimentación y bebidas en una plataforma online diseñada y gestionada para dar servicio a sus necesidades y potenciar sus valores. Iniciativas como el Calendario de Adviento en el que las cervezas de Hijos de Rivera comparten espacio con cervezas artesanas de pequeños productores es un ejemplo del compromiso de este marketplace con el desarrollo de la comunidad artesana y la lucha contra la estandarización del consumo.

Bigcrafters trata de conectar a los consumidores que aman la tradición, con productores de carácter artesano que quieran impulsar su digitalización y visibilidad. En definitiva, ser Big sin dejar de ser Craft. Una plataforma para que los productores artesanos en alimentación y bebidas puedan tener un canal de comercialización alineado con sus valores.