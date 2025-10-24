‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 24 de octubre

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa brindando a la cadena principal de Mediaset. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un trabajo absolutamente espectacular y excepcional para conseguir los testimonios más buscados del momento. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega que se emitió hace tan solo una semana, en la Bea Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores tuvieron la oportunidad de entrevistar a Carolina Perles, Raquel Mosquera y Sonia Monroy. Así pues, no es ningún secreto que estamos ante el momento perfecto para descubrir la lista de invitados de De Viernes para hoy, viernes 24 de octubre de 2025.

Eugenia Osborne

La hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq se sentará por primera vez en un plató para hablar, sin ningún tipo de censura, sobre varios momentos que han marcado su vida, sobre todo a nivel personal. Entre otras cuestiones, hablará de la dura pérdida de su hija Leticia tan sólo unos días después de nacer, así como la muerte de su madre cuando tenía 19 años, entre otras cuestiones. Una entrevista que promete no dejar indiferente a nadie, ni mucho menos. Por si fuera poco, también se pronunciará sobre reciente paternidad de Bertín, así como las razones por las que todavía no ha conocido a su hermano pequeño.

Amador Mohedano

El hermano de Rocío Jurado pisa el plató de De Viernes con un objetivo claro, que no es otro que aclarar cualquier tipo de duda respecto a su estado de salud. Recordemos que, hace unos meses, su hija publicó unas fotografías en las que aparecía Amador bastante desmejorado, lo que hizo saltar todas las alarmas. Por si fuera poco, compartirá con los colaboradores las últimas novedades sobre su vida personal, como es su relación actual con Rosa Benito y sus hijos en común, así como con el resto de la familia Mohedano.

Bárbara Rey

Tras ser eliminada de Bailando con las estrellas, la ex vedette y su compañero en esta aventura, Abel Gil, harán balance de su paso por el concurso. Así pues, harán un repaso de su participación en este programa, desde los ensayos hasta las actuaciones, pasando por recordar algunos de los momentos más polémicos que han vivido en estas semanas. Por si fuera poco, Bárbara Rey se pronunciará sobre las últimas declaraciones de su hijo Ángel Cristo, pero también se enfrentará a las críticas de su nuera, Ana Herminia Illas, respecto a su paso por Bailando con las estrellas.

Como suele ser habitual en las últimas semanas, en esta nueva entrega del programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta disfrutaremos de un nuevo debate de Supervivientes All Stars. De esta forma, se mostrarán imágenes inéditas de la recta final del reality y serán comentadas por Rocío Flores, Montoya, Aura Ruiz, María Jesús Ruiz, Yola Berrocal y Elena Rodríguez.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.