Los chats entre el empresario de fuel Joaquín Parra y Leire Díez: «Decías que me ibas a ayudar…»

«Nos has grabado sin decirlo», con estas palabras Leire Díez, la fontanera del PSOE investigada en los tribunales, reprochaba al empresario del sector de los hidrocarburos Joaquín Parra que hubiesen salido a la luz sus reuniones.

El 4 de junio de 2025, Leire Díez escribió a Joaquín Parra preguntándole: «¿Tú le has mandado a alguien algo mío en algún momento?», a lo que Parra contestaba: «A nadie, me sorprende Leire, con las veces que me decías que me ibas a ayudar y ahora ya no me ayudas en nada y encima esto todo era mentira. ¿Todo era una farsa?».

«Pienso lo mismo», le respondió Leire. Seguidamente, el empresario le sugería que llamase a su abogado y Leire le decía: «Yo no he hablado nunca con él. Si tú me dices que no has sido, me vale. Lo aclararé».

Posteriormente, Leire Díez le daba la razón al mostrarle Joaquín Parra su disconformidad con la suspensión del juicio del caso Hafesa.

«Engañado»

Tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, Leire Díez se ofreció al empresario Joaquín Parra para tratar de ayudarle en su situación judicial tras llevar años investigado por un fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.

En los audios que ha podido escuchar este periódico, Díez se presenta como una emisaria del PSOE y señala que altos cargos del Gobierno tienen constancia de su labor.

Leire Díez intentó conseguir información y contactos de Joaquín Parra y a cambio le ofrecía ventajas judiciales que nunca llegaron. «En fin Leire lo cierto y verdad es que yo al final no me vas a poder ayudar en nada y yo y mi familia acosada y comiéndonos un marrón», le escribió Parra.

Y días más tarde le dijo: «Leire yo me he sentido desde estos días sinceramente engañado, ahora según los mensajes que han salido nunca hubo ningún guardia civil que hablara en mi defensa y he preguntado a vosotros varias veces, pero bueno, es otra experiencia más de vida. Yo he confiado en ti en todo lo que me decías, que me podías ayudar, y ahora he ido varias veces al Ayuntamiento de Dos Hermanas y nunca me pueden recibir, ya no me cogen el teléfono».

Dos grupos de WhatssApp

Para estar en contacto, Leire Díez creó dos grupos de WhatsApp con Joaquín Parra. El primero de ellos se llamaba «Viajes y vacaciones» y en él también estaba su amigo Javier Pérez Dolset.

En el segundo grupo estaban los tres mencionados junto a un juez de Badajoz a través del cual trataban de obtener información para desactivar el caso de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Se trata de Luis José Sáenz de Tejada, que fue expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por maltrato psicológico a su ex mujer.

Sáenz de Tejada ha llegado a personarse en el procedimiento y hace vídeos atacando a la instructora Beatriz Biedma. Los cuatro hablaban sobre investigaciones judiciales. Parra conocía a este juez de su etapa como presidente del CD Badajoz, el equipo de fútbol de la ciudad pacense.

Reunión con José Luis Moreno

Leire Díez se acercó a Joaquín Parra para buscar información sobre las causas judiciales en curso y el empresario sevillano llegó a presentarle al productor de cine José Luis Moreno, tal y como adelantó en una entrevista con El Programa de Ana Rosa.

Moreno les recibió en su casa y Leire Díez le ofreció su ayuda diciéndole que «era una injusticia» el procedimiento judicial en el que estaba inmerso. Fuentes consultadas aseguran que el productor llegó a decirle «que obsesión tienes con matar», cuando Leire le decía que había que acabar con ciertos comportamientos de la justicia.

Leire ofrecía a Teijelo

Joaquín Parra también se reunió con Leire Díez en el despacho de Madrid de Jacobo Teijelo, el actual abogado de Santos Cerdán. Díez proponía a Teijelo para que fuera su abogado, ya que el penalista es experto en buscar nulidades y quería clientes en el sector de los hidrocarburos.

Leire consiguió colocar a Teijelo como abogado de Santos Cerdán. El que fuera secretario de Organización del PSOE acabó pagando 7.500 euros a Teijelo y 10.000 euros a Benet Salellas para que le llevasen su defensa. El resto del coste de la defensa tendría que ser asumido por el seguro del PSOE, que lleva meses posponiendo este pago.