Islandia se prepara la erupción de un volcán: ¿qué puede pasar?

Islandia se prepara para una gran erupción de un volcán, después de que miles de pequeños terremotos hayan sacudido el sur de la península de Reykjanes desde octubre, bajo la que se ha formado una masa de lava de 15 kilómetros de longitud que podría entrar en erupción en cualquier momento. Es el volcán Fagradalsfjall. ¿Qué puede pasar?

El impacto de una erupción en el país y la aviación dependerán del lugar exacto en el que el magma penetre en la superficie. Puede ser en el mar o en Grindavik, ciudad situada directamente sobre el magma, que ya ha sido evacuada por el riesgo de «fuentes de fuego» y gases nocivos.

Desde finales de octubre, la región que rodea la capital islandesa, Reikiavik, en el suroeste del país, está experimentando un aumento de la actividad sísmica. Esto se debe a un río subterráneo de magma, roca caliente líquida o semilíquida, de unos 15 kilómetros de longitud, que se desplaza hacia arriba por debajo de la superficie terrestre.

Si el volcán entra en erupción mar adentro o lo hace en tierra y luego desemboca en el mar, existe el riesgo de que se produzca una nube de cenizas explosiva al entrar en contacto la roca supercaliente con el agua. Si lo hace sólo en Grindavik, esta localidad de pescadores de 3.400 habitantes puede desaparecer.

En abril de 2010, la erupción volcánica del volcán Eyjafjallajokull provocó el mayor cierre del espacio aéreo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de una extensa nube de cenizas, con pérdidas estimadas entre 1.500 y 2.500 millones de euros (entre 1.300 y 2.200 millones de libras). Entonces, se cancelaron más de 100.000 vuelos en un período de ocho días.

Las circunstancias de esta actividad volcánica es estos días son muy diferentes. Por ello, no se espera un impacto tan extenso. Los seísmos siguen debilitándose, pero la deformación del suelo se mantiene, con grietas y fisuras de un metro de profundidad en las carreteras, lo que sugiere que el magma podría estar aún más cerca de la superficie, una señal de que las cosas podrían estar llegando a un punto crítico.

Nadie lo sabe. Es posible que se produzca una erupción, pero ni siquiera es seguro. Incluso, la masa de magma podría permanecer donde está y enfriarse gradualmente en lugar de entrar en erupción.

La intrusión de magma ha empujado la tierra a ambos lados hacia fuera y hacia arriba, provocando que el suelo inmediatamente por encima de la intrusión se hunda hasta un metro en algunos lugares. Esto ha provocado grietas en el suelo, causando muchos daños en la ciudad costera de Grindavík, cuyo extremo noroeste está directamente encima del túnel de magma.

Iceland’s awakened Fagradalsfjall volcano begins to show first signs of eruption

More than 2,000 earthquakes with magnitudes ranging from 2 to 5 have occurred in Iceland since 8 November. A sharp increase in seismic activity indicates a possible volcanic eruption.

❗️ Authorities… pic.twitter.com/XaHkWojEyG

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) November 14, 2023