Isa Pantoja habla y cuenta todo sobre la última conversación con su madre Isabel Pantoja

Hace unos meses hubo una llamada entre Isabel Pantoja y su hija Isa, popularmente conocida como Chabelita o Isa Pi. Esta última trabaja de colaboradora en Telecinco y cada vez tiene más claro que la verdad es la llave que abre todas las puertas, por eso se sincera con el público siempre que encuentra una ocasión y recientemente ha puesto encima de la mesa cómo fue la última conversación que tuvo con su progenitora. Isa no está dispuesta a seguir callada y promete que en su momento intentó que Isabel asistiese a su boda con Asraf Beno, pero ella no quiso.

Son muchos los intentos que ha hecho la joven por tener un acercamiento, pero Isabel Pantoja no está por la labor. Hace unos años salió a la luz una información muy comprometida que situó a la cantante en el centro de la polémica. Isa, tras escuchar informaciones preocupantes y contradictorias, pensó que lo mejor era presentarse en Cantora, finca donde vive su madre. El problema es que nadie le abrió la puerta, así que decidió saltar la valla. Algo que no quiere volver a hacer.

Isa Pantoja se impone

Isa Pantoja ha dejado ha insistido en algo. La situación ha cambiado desde que su madre se negó a ser partícipe de uno de los días más importantes de su vida: su enlace matrimonial con Asraf Beno. «Yo la quiero mucho porque es mi madre, pero yo ya no voy a llamarla y tampoco pienso volver a saltar la valla», ha explicado en ‘Vamos a Ver’. También ha desvelado que en un primer momento iba a viajar a Canarias para estar con su prima Anabel y celebrar con ella la Navidad, aunque todo ha cambiado de un momento a otro.

Es evidente que Isa no empezará 2024 junto a Isabel Pantoja. Tampoco lo hará con Anabel porque no ha conseguido un billete que se ajustase a lo que estaba buscando. Por ese motivo ha organizado una cena junto a Asraf y el hijo que tiene con Alberto Isla, popularmente conocido como Albertito.

La última llamada entre madre e hija

Después de compartir el contenido de su última conversación con Isabel Pantoja, la tertuliana ha dado la cara por su madre y ha insistido en que Francisco Rivera no está contando la verdad. El torero defiende que la cantante tiene una serie de pertenencias de Paquirri que no le corresponden a ella, pero Isa asegura que su progenitora es inocente y que no se ha quedado con nada de nadie. A todo el mundo le ha extrañado esta actitud, por eso Isa ha recalcado que únicamente está intentando ser justa.

Las deudas de Isabel Pantoja

Actualmente Isa e Isabel no disfrutan de una relación cercana, por eso la joven desconoce si su madre ha logrado vender su famoso ático de Fuengirola. Fuentes cercanas insisten en que se ha visto obligada a ejecutar esta operación para dejar atrás la ruina económica que está atravesando. No obstante, hay informaciones contrarias y la polemista de ‘Vamos a ver’ no tiene ninguna respuesta porque no se atreve a preguntar nada a su familia sobre este asunto.