Miles de personas en el mundo permanecen invisibles a los ojos de los demás. Habitan las mismas calles que pisamos, viven en las mismas ciudades que transitamos a diario. Están ahí, en carne y hueso, pero no los vemos. Y no los vemos porque son invisibles a nuestra alma, que no a nuestros ojos. Personas como tú que un buen día lo perdieron todo y acabaron sin techo, viviendo en la calle con lo que eso conlleva: ser invisible para la sociedad.

Una mala racha económica, un divorcio injusto, una enfermedad, no tener una familia que te sustente, la pandemia engrandeciéndolo todo… También para mal. Son historias de personas reales cuyas vidas han caído por un precipicio, el de la pobreza y el olvido. El de no ser importantes para nadie que es la mayor expresión de la pobreza, la de ser invisible como ser humano para los demás.

Invisibles es un relato en forma de documental dirigido por el venezolano afincado en Miami Daniel Landa. Versa sobre la dignidad de aquellas personas que duermen en las calles de Madrid, sin que seamos capaces ni tan siquiera de verlos. La pandemia ha dejado un rastro de vidas rotas que no tenían dónde confinarse, porque sólo en Madrid hay casi tres mil personas sin hogar. Son nuestros vecinos, invisibles, que perdieron un trabajo, jóvenes homosexuales que tuvieron que huir de sus países buscando un lugar dónde no ser perseguidos. Una mala racha, un accidente, una familia que se rompe. Hombres y mujeres que se han quedado sin una red de seguridad, sin familia, sin amigos, sin nada… Historias que te podrían pasar a cualquiera.

El documental aborda también la labor de aquellos que tienden la mano a quienes lo han perdido todo. Héroes silenciosos que no pierden la esperanza y que nos recuerdan que salir de la calle es posible. Un documental donde los protagonistas no son actores ni actrices sino personas reales con historias tristes pero dignas de ser contadas. Historias que, ¿quién sabe?, algún día podrán ser relatadas de otra forma, con un final feliz.

Invisibles se estrenará el 20 de octubre a las 20.30 horas en el cine Callao, en el centro de Madrid. Contará con la presencia como padrinos, entre otros, de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, la familia Reyzábal y con el Padre Ángel.