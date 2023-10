La influencer española que tiene que pasar por quirófano: «Estoy nerviosa»

Hay algunos famosos que disfrutan de una conexión muy especial con sus seguidores. Es el caso de Tamara Gorro, una influencer y empresaria que se hizo conocida gracias a su participación en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Este programa le abrió las puertas de un mundo nuevo y poco a poco fue formándose hasta que ha llegado a convertirse en una de las comunicadoras más cotizadas de la pequeña pantalla. Durante todo este tiempo ha forjado una amistad muy concreta con sus fans de Instagram. Les llama «familia virtual» y les tiene al tanto de todo. Recientemente ha compartido una noticia que ha preocupado bastante: debe pasar por el quirófano.

«Estoy nerviosa, pero contenta porque voy a terminar con el problema que cada vez va a peor», ha empezado diciendo. Antes de entrar en detalles debemos poner en valor la labor que ha hecho Tamara Gorro en las redes sociales. Ha utilizado su popularidad para dar visibilidad a la salud mental y en numerosas ocasiones ha admitido públicamente que estaba en manos de psicólogos. Lleva tiempo haciendo terapia y durante esta etapa se ha separado del padre de sus hijos, Ezequiel Garay. No obstante, siguen disfrutando de una bonita amistad y pasan mucho tiempo juntos.

Tamara Gorro da detalles de su operación

Una de las claves del éxito de Tamara Gorro es que siempre ha sido muy sincera. Nunca esconde lo que pasa en su vida privada y esa es la razón por la que no tuvo ningún pudor al reconocer que se había separado de Ezequiel Garay. Más adelante se dieron una segunda oportunidad, pero pasados unos meses decidieron terminar con todo. Sin embargo, salieron unas imágenes de ellos juntos y los rumores no tardaron en llegar. «No, no hemos vuelto, no hay reconciliación. No vamos a volver, no estamos juntos», insistió la colaboradora.

Tamara promete que comparte las cosas más importantes que le pasan, por eso no entiende que se especule con una situación que ella nunca ha intentado esconder. Fue la primera en decir que se había separado, la primera en contar que se habían reconciliado y la única que no escondió que habían vuelto a romper. Su honestidad le ha situado en una posición privilegiada, por eso ha desvelado todos los datos de la operación que tiene por delante.

Las declaraciones más importantes

Tamara Gorro ha explicado que tiene un problema en la nariz que le impide respirar con normalidad. Por eso sabe que la operación a la que debe enfrentarse es necesaria, a pesar de que le provoca mucho nerviosismo. «Voy a poder respirar bien, pero cómo avanza todo, antiguamente qué operaciones se hacían, cómo avanzan las técnicas», a reflexionado en Instagram al recordar que hace unos años su problema no hubiera tenido solución.

El estado de Tamara

Dejando a un lado la operación, Tamara Gorro ha explicado que ha estado unos días enferma. «Perdonad que hoy no esté por aquí, familia virtual. Me desperté esta mañana con una sensación en el cuerpo de pesadez terrible», declaró en sus redes. «A medida que estaba acicalando a los peques para ir al cole, me encontraba peor. Llevo todo el día en la cama, sin fiebre, pero mareada y débil».